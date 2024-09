Elizabeth Olsen pone una condición innegociable para volver como la Bruja Escarlata (no tiene que ver con dinero)

La querida Bruja Escarlata podría volver a hechizarnos en la pantalla grande, pero hay una condición que Elizabeth Olsen, la actriz que la interpreta, ha puesto sobre la mesa. Y no, no tiene nada que ver con dinero.

Elizabeth Olsen, quien ha encarnado a Wanda Maximoff, en varios filmes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), expresó su disposición a retomar este querido papel con una condición crucial que depende de las condiciones creativas y de dirección.

¿Cuál es la condición para que Elizabeth Olsen vuelva a interpretar a Wanda Maximoff?

La actriz dejó claro que su retorno está condicionado a que su personaje sea utilizado de una manera que enriquezca la narrativa de la saga, solo si la historia lo amerita. Olsen habló de su preocupación de que en algún momento los guionistas se quedaron sin ideas para su personaje.

“Es un personaje que me encanta interpretar cuando hay una forma de hacerlo bien, y creo que he tenido la suerte de que cuando empecé me usaron bien. Creo que la gente no supo qué hacer conmigo durante un tiempo por allí... si hay una buena manera de hacerlo siempre estaré feliz de regresar”, afirmó Olsen en una entrevista para FM104, al indicar que sintió que en ocasiones anteriores, los directivos de Marvel no estaban seguros de cómo avanzar con la Bruja Escarlata.

Promotional photoshoot of Elizabeth Olsen as Wanda Maximoff aka Scarlet Witch for Infinity War and Multiverse of Madness pic.twitter.com/sg2lqTq3au — Lazy Witchᱬ (@scarlazywitch) March 6, 2024

¿Elizabeth Olsen desea seguir como la Bruja Escarlata?

Además de buscar una historia que esté a la altura de su personaje, Olsen también habló de su deseo de explorar otros roles.

En una entrevista con The Times, mencionó que, aunque aprecia su tiempo en Marvel, siente la necesidad de explorar diferentes personajes. “No quiero... no es que no quiera que se me asocie solo con este personaje. Pero realmente siento que necesito construir otras cosas para crear un equilibrio,” explicó.

Los comentarios de Olsen llegan después de que ella misma aconsejara a otros actores que trabajen en Marvel a enfocarse en una película a la vez. Según la actriz, esto les permitiría tener más control creativo sobre el desarrollo de sus personajes.

Elizabeth Olsen Wanda Maximoff pic.twitter.com/6eiPLgbPvS — Lazy Witchᱬ (@scarlazywitch) July 28, 2024

¿Cuál es el futuro para el personaje de Wanda Maximoff en Marvel?

Aunque la posibilidad de ver a Elizabeth Olsen nuevamente como la Bruja Escarlata es emocionante, aún es incierto si Marvel Studios tiene planes para traerla de vuelta.

Con su personaje teniendo un final dramático en “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, su regreso podría tomar muchas formas, todas dependientes de un guión que haga justicia a la complejidad de Wanda Maximoff.

Sin embargo, los fans siguen esperando su regreso y la reciente serie de Agatha Harkness ha reavivado las especulaciones sobre un posible crossover.

Elizabeth Olsen ha dejado claro que su compromiso con la Bruja Escarlata no es una cuestión de compensación económica, sino de respeto y justicia creativa hacia el personaje que ha interpretado a lo largo de los años y que ha capturado la imaginación de millones de espectadores alrededor del mundo.