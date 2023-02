Ellas han sido las guapas novias de Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer comenzó su carrera como artista infantil en el año 1999 cuando tenía cinco años, nació en Culiacán, Sinaloa el 31 de mayo de 1995 y es uno de los actores mexicanos más prometedores actualmente.

También te interesa: Alejandro Speitzer: Todo lo que tienes que saber del mexicano del momento

Hoy te presentamos a las hermosas y talentosas mujeres que han ocupado el corazón del intérprete de Darío Guerra en la serie Oscuro deseo.

Samadhi Zendejas

La actriz mexicana, Samadhi Zendejas y Alejandro Speitzer se conocieron en 2009 cuando ambos participaron en la filmación de la telenovela ‘Atrévete a soñar’ donde interpretaron a una juvenil pareja que trascendió la pantalla chica.

En una entrevista realizada por Omar Chaparro en 2020, Samadhi confesó que su relación con Speitzer duró cuatro años y que desde siempre estuvo enamorada de él, es la única vez que se ha hablado del tema y no compartió los motivos por los que terminaron, pero sí recalcó que el actor fue su primer amor, su primer novio y su primer beso.

Instagram

Minnie West

Su nombre de pila es Amparo West Serrano y nació el 17 de abril de 1993 en la Ciudad de México. ¿Te suena familiar su nombre, cierto? Es que además de ser actriz, productora, emprendedora y exnovia de Alejandro Speitzer es hija de la creativa y empresaria Amparín Serrano quien falleció el año pasado a causa de un accidente en su propia casa y también es la novia de Nacho Peregrín, el hermano de Belinda.

Minnie West y Alejandro Speitzer se conocieron en 2014 mientras colaboraban juntos en la obra músical ‘Vaselina', durante su relación de seis años fundaron juntos la empresa Wetzer Films.

También te interesa: Así era Ester Expósito antes de ser famosa (y de sus cirugías)

A trvés de Wetzer Films, Alejandro Speitzer y Minnie West produjeron y protagonizaron juntos su primera película ‘Me gusta, pero me asusta’ y en 2019 actuaron juntos en la serie de netflix ‘The Club'.

Los motivos por los que terminaron su relación en 2019 tienen nombre y apellido, Ester Expósito.

Instagram

Ester Expósito

Ella nació en España el 26 de enero de 2000 y estudió interpretación. Su carrera en la pantalla chica inició en 2016 en la serie ‘Vis a vis'.

Se conocieron en octubre de 2019 durante las grabaciones de ‘Alguien tiene que morir’ del productor Manolo Caro.

También te interesa: Entrevistamos a Alejandro Speitzer, Isaac Hernández y Ana de la Reguera sobre su nuevo proyecto: SOMUS

De inmediato, los rumores sobre un romance entre ambos comenzaron a surgir y en marzo de 2020 llegó la confirmación: Ester Expósito y Alejandro Speitzer estaban de romance, incluso se fueron juntos de vacaciones a Roma y otros destinos en México.

Vivieron juntos en España hasta julio de 2021, sin embargo, nunca aclararon públicamente los motivos de su separación. A pesar de los rumores sobre una ruptura rodeada de conflictos, Ester Expósito aclaró que el cariño que ambos comparten sigue intacto.

Instagram

Shannon de Lima

La modelo venezolana nació el 6 de enero de 1988 y aunque estudió Comunicación Social en la Universidad de Santa María, Diseño de interiores e interpretación decidió dedicarse de lleno al modelaje.

Tiene un hijo con el actor Manuel Sosa, pero su relación finalizó en 2008. También tuvo una relación pasajera con Marc Anthony en 2012 que parece no haber funcionado, sin embargo, se reencontraron y para 2014 se casaron en un gran evento.

También te interesa: Tras críticas por su ‘nuevo’ tono de piel, Alex Speitzer admite que lo caracterizaron

En 2017 se separaron y ella comenzó una relación sentimental con Saúl ‘Canelo’ Álvarez la cual no prosperó y finalmente en 2018 confirmó su romance con el seleccionado James Rodríguez.

Los rumores sobre un nuevo romance con Alex Speitzer surgieron en marzo de 2022 y se confirmaron hasta abril del mismo año a través de redes sociales, sin embargo, poco o nada se sabe del motivo por el cuál se separaron.

Instagram

Ana Vallarta

Ana María Vallarta tiene actualmente 24 años y estudió Psicología en la Universidad Iberoamericana. Trabaja en el departamento de Recursos Humanos de Atomic Labs México, empresa donde realizó su servicio social y desde entonces labora allí.

Ambos acudieron a la boda de Maite Perroni donde celebraron el amor.