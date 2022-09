Nicolás tiene dos medias hermanas, hijas de su papá Ernesto Zedillo Jr, a quien conoció recientemente.

Nicolás, el hijo de Erika Buenfil que ella misma encargó de criar desde que se enteró que lo llevaba en su vientre, recientemente compartió que ya conoció a su papá y detalló cómo fue su encuentro en el que Erika no estuvo presente.

Ernesto Zedillo Jr, es el padre de Nicolás y pese a la nula relación que tenían, la actriz Erika Buenfil reveló en una entrevista que el joven tiene contacto con sus medias hermanas, quienes tienen un enorme parecido con él.

El hijo del ex mandatario de México está casado con Rebeca Sáenz y tuvo dos hijas, Isabella, quien es idéntica a Nicolás y Victoria – de quién no hay muchas fotografías.. Isabella cumplió 17 años en junio pasado y la festejaron con una comida en familia junto a su abuelo Ernesto Zedillo.

“Ya se conocieron, no tienen mucho contacto, pero ya se conocieron. Yo no estaba. Me entra una llamada y me dice ‘mamá me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa… “, compartió Erika Buenfil sobre lo que le dijo su hijo sobre el encuentro que tuvo con su padre por primera vez.

Desde que nació en el año 2005, Nicolás de 17 años ha estado siempre junto a su madre, incluso desde pequeñito debutó en la televisión en la telenovela “Amores verdaderos”, donde demostró que heredó el talento artístico de su madre.

