Ellos son Monroe y Moroccan, los mellizos de Mariah Carey

Mariah Carey, conocida mundialmente por su voz icónica y éxitos musicales, también es una orgullosa madre de dos niños, fruto de su exmatrimonio con el actor Nick Cannon.

Los mellizos Monroe y Moroccan nacieron el 30 de abril de 2011 y han crecido bajo el ojo público, gracias a la fama de sus padres. En sus redes sociales, la famosa cantante ha compartido varias fotografías de ellos a lo largo de estos años.

Monroe y Moroccan, los mellizos y orgullo de Mariah Carey

La artista, que tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram, ocasionalmente comparte momentos familiares que incluyen a los mellizos.

En una foto reciente, Carey mostró lo mucho que han crecido Monroe y Moroccan. La imagen mostraba a la familia disfrutando de un momento juntos, con audífonos inalámbricos colgando de los cuellos de los niños, sugiriendo su interés en la música, una pasión compartida con su madre famosa.

Los mellizos han sido presentes en la vida pública desde su nacimiento. Monroe, nombrada en honor a la icónica Marilyn Monroe, y Moroccan, cuyo nombre se inspiró en el tema marroquí del piso superior de la residencia de Nueva York de Carey en ese momento, han sido parte integral de la narrativa pública de la familia.

Carey y Cannon se separaron en 2016, pero ambos conviven con sus hijos. La cantante ahora disfruta de una relación con el bailarín Bryan Tanaka. Cannon, por otro lado, ha ampliado su familia con otros niños de relaciones posteriores.

Aunque su madre es especialmente conocida durante la temporada navideña por su éxito “All I Want for Christmas Is You”, la vida familiar y la maternidad también han sido temas destacados en su presencia pública.

En el cumpleaños de los mellizos, Carey no escatima en expresiones de amor hacia sus hijos. En su décimo cumpleaños, la cantante compartió una galería de fotos y un mensaje afectuoso en honor a Monroe y Moroccan, calificándolos como “mis personas favoritas en el planeta”.

Monroe y Moroccan son los primeros y únicos hijos de Carey, mientras que Cannon tiene un total de once hijos, cinco de los cuales son gemelos, fruto de relaciones con diferentes mujeres.