Emiliano Aguilar admite que le dolió que su hermana Ángela Aguilar no lo invitara a su boda con Nodal

Fue a mediados del año pasado cuando Emiliano Aguilar le reclamó públicamente a su papá Pepe Aguilar, no haber sido invitado a la boda, luego de que se viralizó la foto familiar en redes sociales donde Emiliano no aparece.

El hijo mayor de Pepe Aguilar habló sobre su exclusión en la boda de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal, y en una entrevista reciente para RadioShow, el joven dijo que no recibió invitación para el enlace y expresó su sentir al respecto.

“Un día yo andaba acá por Instagram y yo digo ‘ah caray, se casó mi hermana’. Me llegó de sorpresa, dije ‘qué cule*** de que no me dijeron nada”, dijo el artista que se encuentra construyendo su carrera como rapero.

Sin embargo, Emiliano Aguilar reconoció que probablemente no habría podido asistir debido a sus compromisos laborales, pero el haberlo invitado habría significado mucho para él.

“Pon tú que no hubiera ido, pero al menos el detalle..”.

“Si me aguite,porque realmente yo no sabía. Mucha raza piensa que yo sí sabía, pero no. Yo me enteré por Instagram”, contó Emiliano.