Emiliano Aguilar habla del motivo del distanciamiento con su papá Pepe Aguilar

Las declaraciones de Pepe Aguilar desataron controversia, a tal grado que Emiliano Aguilar salió en defensa de su padre y compartió su postura dejando claro que aunque ha estado distanciado, no significa que su padre lo haya abandonado.

“Quiero dejar algo muy claro porque siento que se tiene que decir otra vez. Es la última vez que voy a decir esto o hablar de este tema. Mi jefe nunca me abandonó yo por mis errores inmadurez y pend... que andaba haciendo nos fuimos separando pero no me abandonó, mi jefe es una buena persona que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó, yo lo quiero un chingo y jamás voy a hablar mal de él”, dijo el rapero que reveló que fue él quien tomó la decisión de distanciarse de Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar defendió a su papá de las críticas que recibió en redes sociales y asumió su responsabilidad del distanciamiento que existe entre Pepe y él desde hace más de dos años.

A diferencia de los demás integrantes de la familia, Emiliano ha sido independiente a la dinastía, enfocado en su ascenso musical forjando su propio camino.

Por su parte, Pepe Aguilar confesó que está seguro que en algún momento su relación con su hijo mejorará. “Emiliano ahorita está rapeando. Llevo dos años sin hablar con él, porque él no quiere y él sabrá por qué, no tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento, pero la vida no es como te la imaginas, la vida es como es y las cosas no te pasan, las cosas pasan”.

Emiliano vive en Tijuana, donde disfruta de su faceta como papá de la pequeña Ángela, a quien su papá todavía no conoce porque según Pepe Aguilar, su hijo no lo ha invitado a acercarse a su nieta.