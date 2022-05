Emilio Azcárraga revela la verdadera razón por la que Eugenio Derbez está enojado

El empresario mexicano Emilio Azcárraga rompió el silencio y reveló la verdadera razón por la que Eugenio Derbez está enojado.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa Emilio Azcárraga escribió en Twitter, “Antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon”, después de que Eugenio dijera en diferentes medios que estaba vetado de la empresa.

Así fue cómo el empresario decidió responder a Eugenio a través de un mensaje de twitter en el que le dijo que antes de decir que Televisa lo tiene vetado, le pregunte a él directamente.

Con humor y utilizando las propias frases de los personajes de Eugenio, el empresario aclaró que no existe un veto al comediante.

“Neta Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon”. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista”, escribió Azcárraga, quien acompañó el texto de un video en el que efectivamente el comediante es entrevistado por Paola Rojas para el noticiario “Al Aire”, con Paola Rojas.

Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista… 1/3 pic.twitter.com/5LvC5JqqPY — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

La respuesta de Emilio Azcárraga surge después de que Derbez aseguró que la televisora lo vetó por estar en contra del polémico Tren Maya, por el que varios activistas y famosos han alzado la voz para manifestar su inconformidad, entre ellos Eugenio quien se ha unido al movimiento Selvame del Tren.

En tanto, Emilio también respondió con un video sobre la cobertura que Televisa le ha dado al tema y así desmiente las declaraciones de Derbez.

“Y nuestra cobertura de Selvame del Tren… y te mando todo, todo lo que me sobra”, escribió el empresario en alusión a otro de los personajes de Eugenio, -Julio Estebán, astrólogo que terminaba sus sketches con esa frase-.

… y nuestra cobertura de Selvame del Tren… y te mando todo, todo lo que me sobra. 2/3 pic.twitter.com/DECp5TJyYA — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

Finalmente publicó una foto del Súper Portero, -otro de los personajes del comediante- y dijo, “Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo”.

Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo. 3/3 pic.twitter.com/VxxhTzQTx8 — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

Te puede interesar: “MOVIÓ LOS HILOS DESDE EL CIELO”, EUGENIO DERBEZ RECORDÓ A SU MAMÁ EN LOS OSCAR 2022