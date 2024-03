En entrevista con Álvaro de Luna

Álvaro de Luna, el cantante español que ha estado robando corazones en toda América Latina, nos cuenta sobre su amor por la música y la transición desde Sinsinati, la banda que lo vio cantar por primera vez, hasta su camino para encontrar su estilo como solista. Cómo el amor y el desamor inspiran su álbum, junto con sus vivencias personales y su vida actual. Con su segundo concierto en la Ciudad de México a la vuelta de la esquina, nos cuenta cómo siente su conexión con el público latino: “En México, el trato ha sido tan bonito desde el minuto cero, y cómo nos sentimos en casa estando tan lejos. Le agradezco a esa familia que se está empezando a construir”. Además, nos revela el secreto detrás de su primer tatuaje y qué le gusta tomar en una fiesta. Sus éxitos “Todo Contigo” y “Juramento Eterno de Sal” han cautivado a sus seguidores. También ha colaborado con Aitana y Pablo Alborán en “Llueve sobre Mojado” y con Lola Indigo en “Mañana”.

¿Cuándo y cómo descubriste tu amor por la música?

Creo que desde siempre ha sido algo que me ha acompañado. Soy de Sevilla y en cualquier lugar, ya sea un bar o en casa de algún amigo, siempre hay alguien tocando la guitarra o cantando. En mi casa, mi madre siempre nos ponía mucha música y en las fiestas familiares siempre sacábamos la guitarra para cantar, siendo siempre parte de mi vida.

¿Por qué el título “UNO” para tu segundo álbum? ¿Qué significado tiene para ti?

Después de “Levantarnos al sol”, había armado un segundo álbum, pero no estaba del todo contento con él. De alguna forma, había salido de Sinsinati y terminado esa etapa, sin tomarme el tiempo necesario para ver cómo quería enfocar mi carrera: el sonido, el concepto, el álbum en su totalidad. Simplemente entré en la dinámica de trabajo donde solo producía y seguía publicando sin pensar en cómo quería hacer las cosas. Para mí, siempre ha sido indispensable ponerle cariño y amor a las cosas. Justo con este álbum sí lo hice.

Paré con lo que estaba preparando y arranqué con “Portarse Mal”, que fue la primera canción que de pronto llegó. Me encontré más cómodo, más a gusto y más representado a nivel sonoro y con las letras. Por eso se llama “Uno”, porque de alguna forma lo siento como el primer disco que me hubiera gustado haber hecho.

Einar González

¿Cómo describirías tu evolución musical entre “Levantaremos el sol” hasta “UNO”?

Creo que fue cuestión de madurez personal y vital. No siempre estamos en el mismo momento en la vida. Fue muy importante parar, querer relajarme, escucharme a mí mismo y ser coherente con lo que realmente quería y cómo entiendo escribir canciones. Al final, nos dedicamos a hacer cosas bonitas y a veces resultan dolorosas, pero siempre intentamos conectar con la gente. Si no fuera honesto, creo que tampoco tendría sentido.

¿Cuál es la inspiración detrás de las canciones en el álbum?

Creo que he hablado un poco sobre mí mismo en diferentes situaciones. En “Rockstar”, hablo de un momento en el que no me sentía bien conmigo mismo, y creo que todos hemos pasado por momentos así, donde no nos sentimos bien con nosotros mismos y preferimos evitarlo, saliendo de fiesta en lugar de enfrentarlo. Y luego está “La Jugada”, que trata sobre ese amor del que no logras soltarte, que no salió bien. Creo que al final, todos pasamos por este tipo de situaciones, y eso es lo que ha resonado y me ha ayudado a conectar con el público.

Einar González

¿Cómo te preparas antes de salir al escenario?

Normalmente intento salir con tiempo. Caliento un poco antes de la prueba de sonido y ahora, con más conciertos, me cuido más que antes. Me gusta estar con mi gente, meditar un poco y relajarme. A veces me gusta tomarme algo antes de salir al escenario.

¿Cómo definirías tu conexión con el público latino?

Creo que esta experiencia está siendo sorprendentemente grata. Al llegar a un lugar nuevo, siempre hay esa duda, ese vértigo sobre cómo funcionará todo, y la respuesta ha sido increíble. El público latino es muy entregado, y el público de México es súper cariñoso, lo que hace que me guste volver. Estoy feliz de lo bien que se han dado las cosas, es algo muy lindo.

¿Qué tienes en mente para tu próxima etapa en la música?

Sinceramente, no me lo he planteado porque ahora mismo estamos trabajando en un LP. Después del disco, surgieron “Desconocidos”, que habla de nuestra parte de responsabilidad con la otra persona, y “Suerte”, que son canciones que hablan de momentos que todo el mundo atraviesa cuando termina una relación. A final de este mes, saldrá la última de estas canciones, que se titula “Boys Don’t Cry”, la cual habla de esos momentos de dolor, de esa persona que te pudo haber traicionado, que te ha hecho sentir mal y te ha causado daño.

FIRE QUESTIONS con Alvaro De Luna

Einar González

¿Si “UNO” fuera un plato de comida, cuál sería y por qué?

Pizza, porque sirve para cualquier momento. Es buena tanto fría como caliente, es perfecta.

¿Qué perfume usa Álvaro De Luna?

Es un secreto, es un perfume italiano. Siempre me dicen que huele bien. Siento que usar perfumes que mucha gente usa los desvaloriza.

¿Que toma Álvaro De Luna en una fiesta?

Hago un recorrido por todo. Arranco con cerveza, luego tal vez algún shot, a veces vino, y cuando cae la noche, algún preparado que normalmente es vodka con agua. Cuando estoy en México, me gusta el tequila con jugo de limón.

¿Cuál fue tu primer tatuaje?

Uno en el hombro que dice “MAKTUB”, que es un proverbio árabe. Significa que todo lo que nos pasa está predestinado y de alguna forma depende de ti qué tan pronto llegamos a ese destino. Pero hay cosas que están destinadas para ti y se dan porque así debe ser.

¿Cuál es tu lugar feliz?

Siempre ha sido Portugal para mí. Está muy cerca de España y he ido muchas veces: de adolescente, en familia, después de viaje, con pareja, sin pareja, con amigos. Es un sitio que me da mucha paz, muy relajado, con playas hermosas, comida increíble y gente muy amable. Es un lugar al que siempre puedo regresar.

De tus propias canciones, ¿cuál es tu favorita?

Yo creo que una de las que hemos trabajado últimamente, y que grabamos con mariachis, es una de mis favoritas del LP. Del álbum, no podría quedarme con una sola.

Colaboración soñada

Uff, son muchas pero creo que sería John Mayer, seria una fantasía brutal, un sueño.