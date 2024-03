En Entrevista: Carolina Herrera presenta Amazonian Rose

Un legado, como una historia que se ha contado a través de las décadas y que se ha perpetuado por generaciones. Una mujer cuyo nombre es conocido de polo a polo, y que no necesita una introducción. Carolina Herrera. Hija de la mismísima Carolina Herrera, ha hecho de su vida una celebración de la clase y el estilo de su madre, continuando su camino por el mundo de la moda y el lujo. En esta ocasión presenta la más nueva fragancia de la colección Herrera Confidential: Amazonian Rose. He tenido el honor de sentarme con ella y platicar sobre su trayectoria y lo que la motivó a regresar a sus inicios para construir un futuro en el mundo de las fragancias.

Al entrar a su suite esperaba a una figura seria, y contrario a mis expectativas, me encontré con una mujer relajada, con una semblanza única y con toda la disposición de contar una historia. Verla tan serena, sentada en su balcón y esperando a que yo llegase me recordó a mi infancia y las incontables veces en que añoraba poder pertenecer a este mundo de fantasía y lujo. Finalmente estaba ella ahí, responsable de una industria entera, y de ser creadora de las fragancias que se han ganado el corazón de miles al rededor del mundo. Sin más que un beso en cada mejilla y una grande sonrisa me recibió, tomó la revista Caras de Febrero y dijo “Zélika García. ¡Qué emoción que está en portada!” y comenzamos a conversar.

Cortesía

¿Cuál es el legado de Carolina Herrera y cómo se comunica a través de esta nueva fragancia?

Aquí́ sobre todo vemos algo que amo, que es mi tierra, Venezuela. Me inspiré de esta que es la rosa amazónica de Venezuela, y algo que me encanta es que la rosa no tiene olor. Trabajamos con el perfumista para darle ciertos olores que para mí́ traen recuerdos. La fragancia es una oda a Carolina Herrera, mi madre, una oda a este país maravilloso de donde crecí́, donde pasé los primeros 13 años de mi vida, en la hacienda La Vega, con mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis perros.

¿Cómo se conecta la esencia de Confidential con esta nueva fragancia Amazonian Rose?

Confidential se encarga de contar una historia a través de los siglos y de continuar justo con ese legado. Yo crecí en Venezuela y después viví en Los Ángeles, en Sevilla, en Nueva York, en Madrid. Hacienda La Vega es mi infancia. He regresado varias veces y siempre recuerdo todas las memorias que hice ahí pues esa casa para mí fue todo, fue donde aprendí a montar bicicleta, a montar moto, a montar patineta, a tener perros, a cuidarlos, a tener amigas, a ir al colegio, a aprender a conducir, o sea, todo.

Confidential y Amazonian Rose se conectan pues a través de esta nueva integrante de la línea de Carolina Herrera Confidential puedo contarle al mundo la historia de mi vida y de mis inicios. Creo que conectar con nuestras raíces nos hace quienes somos, y esta fragancia me ha llevado en un recorrido a través del memory lane con el cual tuve que recordar miles de experiencias del pasado, que me han formado y hecho lo que soy.

¿Qué notas encontramos en la fragancia?

La Amazonian Rose, como comentábamos, no tiene olor. Entonces nosotros le dimos, a ver, la rosa damascena con la fruta de pasión, que es el corazón de la fragancia. Pero después la nota de salida es el cardamomo y la base es el copal mexicano. Las resinas del incienso y la mirra que son súper importantes también en las notas de salida de esta fragancia. Estas notas representan un poco como la parte espiritual en un sentido muy amplio. La espiritualidad ha sido crucial para mí desde de la infancia, es como ir a esos momentos que para mí́ son muy importantes, que era el comienzo. Las resinas y el olor floral con el incienso me recuerdan mucho a casa y a mi madre.

¿Encuentras un poco de esta casa en México?

México ha sido un punto de referencia y toda la vida. Me ha encantado, he venido mucho, he tenido amigos mexicanos cercanos y mi amor por el país crece con el tiempo. He encontrado un aprecio importante por el país con el tiempo, tanto en el cine, la comida, la historia, la literatura; en todos los niveles

¿Cuál es la inspiración detrás de la botella?

Bueno la botella es el mismo frasco de la colección. El rojo, pues es el rojo Carolina Herrera, pero igual encontramos mucho rojo en la Hacienda La Vega. El salón principal era rojo y es un color que es muy de la casa. La Hacienda es ahora un centro cultural donde se filman películas y la gente puede visitar, pero para mí siempre será un hogar, y el lugar que me vio crecer, que vio mi bautizo, que me vio madurar, y que nos vio ser una familia.

La fragancia

La fragancia Amazonian Rose de la colección Herrera Confidential de Carolina Herrera rinde homenaje a la fundadora de la marca, Carolina Herrera. Inspirada de la exuberante naturaleza latinoamericana y en particular en el jardín de La Vega en Venezuela, esta fragancia floral, tropical y energética evoca la pasión y el éxito de Herrera. El joven perfumista Nicolas Bonneville ha creado una obra maestra contemporánea imaginando un aroma tan exuberante como la rosa de Venezuela, combinando notas de cardamomo guatemalteco, rosa damascena y fruta de la pasión, con un toque de copal mexicano en las notas de fondo.