Las ballerinas están de regreso en el show de Dior Men’s Fall Winter 2024

Como cada primer mes del año, los hombres tienen un momento para ellos en la moda. La semana de la moda masculina en París llega para ser un preview de todo lo que estaremos viendo en los aparadores en cuanto a tendencias de ropa, y en esta ocasión Dior hace un deep dive a una de las tendencias que han enamorado a todo mundo en las últimas temporadas: el estilo coquette. Conoce todo sobre la última colección Dior Men’s Fall Winter 2024 y por qué es nuestra más reciente obsesión.

Desde su llegada a la maison como director artístico de menswear, Kim Jones ha dedicado su creatividad a reinventar la estética y el overall look and feel de las piezas y colecciones masculinas. Su ingenio lo ha llevado a crear los sets más cool como escenario para sus pasarelas, siendo autor de esa icónica pasarela rosa junto al artista Daniel Arsham, o incluso la del año pasado con plataformas que elevaban a los modelos como si emergieran del suelo. En esta pasarela donde presentó la colección Dior Men’s Fall Winter 2024, nos ha presentado un “comedor” enorme donde los modelos se presentaban en una plataforma elevadiza gigante que asimilaba una ‘Lazy Susan’. Los modelos, después de caminar el loop, llegaban al centro y giraban en esta para que los comensales eligieran su atuendo favorito de entre los 60 looks.

Getty Images

La colección no fue menos que divina. Las telas vaporosas, siluetas que danzaban entre lo masculino y lo andrógino, las aplicaciones y una paleta de colores neutro muy al estilo “recession-core”, pero cute, inundaron la pasarela. No pudimos dejar de notar un detalle que nos encantó a la hora de ver hacia el calzado, y fue el rendition del menswear a los flats o zapatillas de ballet. Una tendencia que vimos todo el año pasado en las colecciones de womenswear, y ahora se masculiniza porque seamos honestos, amamos el look de ballet muy al estilo coquette. También porque #It’s2024 y tenemos que aceptar que la moda es fluida, y encasillarla a un solo género es cosa del pasado.

Getty Images

Dior ha sido siempre una marca que a pesar de ser fuerte y bold, toca lo sutil y lo delicado, creando un contraste visual imponente que nos deja con ganas de más. Sin duda una de las colecciones más llamativas de este año, y eso que apenas comienza. ¿Qué opinas tú de este estilo en las colecciones masculinas?