Por Alejandra Morón @CARASméxico

A Silvia Pinal le encanta que le digan “diva” porque su trabajo le ha costado, y es que no importa cuántos años pasen, ella es y siempre será “La Gran Diva de México”. Con una entrañable entrevista de trayectoria desde su icónica casa, en el Pedregal, la actriz nos cuenta cómo está hoy día.

“Me aburro. Extraño trabajar y a lo mejor me hace falta un novio o un amante”, dice entre risas, cuando le preguntamos cómo vive estos tiempos pandémicos.

Sobre su vida familiar, la matriarca de la Dinastía Pinal reconoce que su faceta de abuela le encanta, pues sus nietos la hacen sentir querida, ocupada y llena de vida: “La faceta de abuela me gusta mucho, porque siempre me necesitan y eso me llena de gusto, no soy una especie de bulto”.

Durante la entrevista, Silvia Pinal habló de todo un poco, películas, amores, compañeros de trabajo, y hasta de su época en la política: “De la política me gustó todo. Lo que viví en el Senado y en la Cámara de Diputados, me pareció una época maravillosa”, aseguró.

