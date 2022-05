Enrique Guzmán confirma que Silvia Pinal no regresará al teatro

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal confirmó que su madre no regresará a actuar en la obra “Caperuita: ¡qué onda con tu abuelita!”.

Enrique Guzmán dio a conocer que la primera actriz Silvia Pinal de 91 años dejará el teatro luego de estar involucrada en una fuerte polémica debido a su situación de salud.

El hijo de la actriz aseguró que él y sus hermanas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, decidieron que Silvia Pinal no subirá más a escena, después de que los internautas criticaron fuertemente a la diva del cine y a su familia por seguir trabajando a su edad y en silla de ruedas.

Te puede interesar: SILVIA PINAL REACCIONA A LAS CRÍTICAS POR SU REGRESO AL TEATRO

“Por el momento no regresará al teatro, yo creo que su salud está primero. Eso es lo que nos estaba preocupando, que fue la razón por la que tomamos la decisión de ya no comprometer a nadie en cuanto a la producción o al público a que se sientan incómodos de estar en una función ya difícil para ella o que ella no se esté desenvolviendo como le gustaría”, señaló Enrique Guzmán.

Además, agregó que la familia está satisfecha de haber dejado que Silvia Pinal experimentará la energía del público en el teatro.

Te puede interesar: LA ACTRIZ SILVIA PINAL SE AUSENTA DE SU OBRA TEATRAL POR PROBLEMAS DE SALUD

“Ella hizo lo que quería hacer, que era subirse al escenario, lo vimos en sus ojos y tuvo la gran satisfacción de sentir luces, público, aplausos y gran ovación”.

Por otro lado, reveló que Alejandra Guzmán estaba preocupada por la polémica que se desató cuando los usuarios en redes sociales criticaron la apariencia de la actriz en escena.

“Alejandra me expresó su preocupación y Sylvia y yo nos sentamos y dijimos ‘ya’. Con todo este problema que está surgiendo alrededor de la obra, creo que ya ni siquiera es lo que tendría que haber sido, que es una obra para niños”, agregó.

Te puede interesar: SYLVIA PASQUEL ROMPE EL SILENCIO SOBRE LAS CRÍTICAS HACIA SU MAMÁ SILVIA PINAL