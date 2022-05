Sylvia Pasquel rompe el silencio sobre las críticas hacia su mamá Silvia Pinal

“Mi mamá tiene derecho a vivir”, dijo Sylvia Pasquel en medio de la polémica en la que se encuentra envuelta su mamá, la primera actriz Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel defiende a su mamá Silvia Pinal

Las críticas siguen no paran en redes sociales, puesto que tras darse a conocer que Silvia Pinal no se presentaría a dar una función de la obra, “Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!”, debido a que se le bajó la presión y los médicos le indicaron reposo, los internautas señalan que la actriz ya no debería de trabajar en las condiciones de salud en las que se encuentra a sus 91 años.

Por esta razón, su hija Sylvia Pasquel decidió hablar al respecto y enfureció hasta romper en llanto y así defender a su mamá pues dijo que tiene derecho a vivir y ser feliz, respecto a su salud aclaró que la primera actriz tuvo una infección en el estómago y la deshidratación provocó que se le bajará la presión, además, indicó que seguirá apoyándola para que continue trabajando si así lo desea.

Con lágrimas en los ojos Sylvia Pasquel defendió de las críticas a su mamá y dijo en una entrevista, “¿Guárdenla? Ni que fuera un mueble… no la voy a guardar en una cama o en un cuarto. Mi mamá está para disfrutar de la vida”. “Cuando le dices ‘vamos al teatro’ se emociona, se pone feliz. ¿Por qué le voy a quitar ese gusto?”.

“Se la dejan ir a mi mamá encima provocando hasta un accidente, que pueda caerse en la maniobra de subirla de la silla de ruedas a la camioneta, que pueda sufrir un accidente con su cadera. De por sí mi mamá ya no camina, está en su silla de ruedas y es un tema subirla a la camioneta. Pero ayer, con toda la gente que estaba encima, era más difícil poder hacer la maniobra”, sentenció Sylvia Pasquel.

E insistió en que todos los que critican a su mamá no acuden a “verla, para ayudarla, para cuando ella está triste y deprimida, nadie está aquí. Pero como critican y hablan”.