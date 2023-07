Quién es Enrique Ponce, el ex de Paloma Cuevas que aún podría tener una buena relación con Luis Miguel

Enrique Ponce no solo es el ex de Paloma Cuevas, la nueva novia de Luis Miguel, también es compadre de ‘El Sol de México’.

Enrique Ponce es una de las figuras más relevantes de la cultura española. Proveniente de una familia de toreros, el oriundo de la provicina de Valencia se destacó en el arte de la tauromaquia por casi cinco décadas, además de impulsar otros negocios existosos. Sin embargo, fue hasta que se difundió su problemático divorcio de Paloma Cuevas y el curioso vínculo que lo relacionaba a la nueva pareja de ésta, el cantante Luis Miguel, que su nombre se hizo popular en todo el mundo.

Pero, ¿quién es Enrique Ponce? ¿cuáles son sus logros? y ¿cómo es su relación con Luis Miguel? ¿Todavía son amigos o ya no existe relación entre el torero y quien fuera su compadre?

¿Quién es Enrique Ponce?

Enrique Ponce es un famoso torero y empresario español, nacido en el municipio de Chiva en Valecia el 8 de diciembre de 1971.

Inició su carrera a muy temprana edad, siguiendo los pasos de su abuelo –el torero Rafael Ponce Navarro “Rafaelillo”–, quien también arrancó una larga tradición ganadera. En 1988, con solo 12 años, debutó en la Plaza de Toros de Castellar, Jaén. Dos años después ya tenía 101 novilladas y 111 orejas cortadas.

En 1992, tras recorrer México y Venezuela, se instaló definitivamente en Madrid. Allí se consolidó como uno de los toreros más diestros de su generación, aplaudido por su técnica depurada y estilo calificado como “puro y elegante”.

Enrique Ponce en un evento Getty Images

Entre 1992 y 2021, Ponce salió cuatro veces por la puerta grande de Las Ventas, sumó más de cien festejos por temporada durante 10 años consecutivos y se ubicó como el máximo representante de su arte en el país. Además recibió la Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes en 2007 y el Premio Nacional de Tauromaquia, diez años después.

Qué pasó con Enrique Ponce y Paloma Cuevas

Enrique Ponce y Paloma Cuevas se conocieron a principios de la década de los noventa. En 1996, se casaron en una socorrida ceremonia en la Catedral de Valencia a la que asistieron personalidades de la farándula, el jet-set español y la tauromaquia.

Cuevas, hija del torero Victoriano Valencia, fue descrita por Ponce como “su vida”. En 2007, ambos se convirtieron en padres de su primera hija: Paloma. Un lusto después nació Bianca, la segunda hija del matrimonio.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas Getty Images

Pese a que en medios siempre mostraron una buena relación, las cosas comenzaron a marchistarse entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas. En junio de 2020, la pareja publicó un comunicado con el que anunciaron su divorcio. Después de unos meses, ambos tenían una nueva pareja: Enrique Ponce salía con la estudiante Ana Soria y Paloma Cuevas se dejaba ver junto al cantante Luis Miguel.

¿Enrique Ponce aún es compadre de Luis Miguel?

La relación entre Enrique Ponce y Luis Miguel se remonta a muchos años atrás. Como te contamos en CARAS, el torero conoció a Luismi gracias a Miguel Alemán. De hecho, tanto Ponce como Cuevas son padrinos de bautizo del hijo mayor de ‘El Sol’ y Aracely Arámbula.

La cercanía entre ambos jugó en papel relevante en el vínculo que el hijo de Luisito Rey entabló con su ahora novia. Eso causó que, cuando una relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas salió a la luz, Ponce recriminara las actitudes de su compadre e incluso renegara de él.

Según señalaron medios a principios de 2023, Ponce en alguna ocasión confrontó a Luis Miguel por haber probado suerte en el amor con su ex y públicamente le dijo que “ya no era su compadre”. Posteriormente dijo a medios que no tenía relación con el cantante desde que se separó.

Sin embargo, puede que la amistad entre Luis Miguel no está del todo perdida. En julio de 2023, la revista Semana capturó al ‘Sol’ en una Clínica Dermatológica Especializada de la que Ponce es socio. Pese a esto, no es claro si ambos sostienen una buena relación o siquiera breves contactos para recordar su amistad.