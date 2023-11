Eric del Castillo revela que sufre enfermedad incurable, “no hay nada más qué hacer”

El actor Eric del Castillo ha revelado en varias ocasiones que lidia con un padecimiento ocular, aunque este no le ha impedido continuar con sus proyectos, si ha deteriorado la calidad de su vista.

El famosos de 89 años padece de degeneración macular, una enfermedad incurable que de acuerdo con el Instituto Nacional de la Vista del Gobierno de Estados Unidos, nubla la visión central y se presenta cuando el envejecimiento daña la mácula, parte del ojo que controla la visión frontal y forma parte de la retina.

Esta es una de las principales causas de pérdida de vista en adultos mayores y aunque no causa ceguera total, detona dificultades al momento de realizar actividades de la vida diaria, como leer, conducir, cocinar y más.

Por esta razón, Eric del Castillo preocupó a sus fans al confesar que su padecimiento no tiene cura, pero aclaró que no perderá la vista en su totalidad. “No hay nada más que detenerla a base de vitaminas, pero no hay nada más qué hacer. Nunca me voy a quedar ciego. Pero cuando trato de enfocar no veo, es una pequeña lesión en la mácula”.

El primer actor dijo que su enfermedad le impide leer los libretos de sus proyectos, y que se apoya en el apuntador electrónico para memorizar sus diálogos escuchando.

“A pesar del problema visual de la degeneración macular, no puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas, me apoyo de la maravilla del apuntador electrónico, y además, entiendes tu personaje, ese es un don que hay que saber interpretar a tu personaje, cómo piensa, qué le duele, por qué dices las cosas”.

No obstante, Eric del Castillo se mantiene optimista y motivado para continuar actuando con la misma pasión con la que inició su profesión.