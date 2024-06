Erick Elías comparte su emoción por presentar “Despierta Mamá" en el Festival de Cine de Guadalajara

Con una manufactura panameña, la cinta “Despierta Mamá" será presentada en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y uno de sus protagonistas, el actor Erick Elías compartió a CARAS su emoción por este proyecto.

El filme, escrito, protagonizado y dirigido por Arianne Benedetti, es un thriller que narra uno de los temas sociales más crudos y dolorosos que se viven en la sociedad: la desaparición de niños. Bajo esta premisa, Elías apostó a participar en el proyecto, que ya se encuentra en carteleras de Panamá, y del que el actor se muestra muy satisfecho de su resultado.

“Es un thriller de suspenso que toca el tema de la desaparición de niños que creo que en nuestro país nos puede llegar a tocar muchas fibras, de tener un hijo desaparecido, la búsqueda de un papá o de una mamá que no sabe dónde está el paradero de un hijo. Yo como papá me tocó mucho el corazón de ese lado y por otro lado mi personaje que toca el tema de aprender a disfrutar la vida y los momentos que tenemos”, explicó Erick Elías en entrevista a CARAS.

“Fue una experiencia bien interesante. La directora, que es Arianne Benedetti, es una persona que le aprendí muchísimo. Es un guión de ella, ella lo produjo, lo dirigió, lo actuó, es ella con su hija. Me mandó el guión, siempre tuvimos pláticas que me contaba mucho lo que tenía en mente para el proyecto, creo que para mí era como un riesgo, una experiencia padre de irme a otro país a filmar una película a lo mejor más independiente, con más riesgos. Creo que de estas apuestas salen cosas interesantes, creo que el resultado fue muy bueno. Estuve en Panamá en la presentación, la vi por primera vez ahí y creo que hicieron un gran trabajo”.

Para la realización de “Despierta Mamá", Erick tuvo que filmar en Panamá por varias semanas. Cortesía

Para la realización de “Despierta Mamá", el tapatío tuvo que filmar en Panamá por varias semanas, situación que le permitió conocer y disfrutar del país centroamericano.

“Me llevé una gran sorpresa con todo mi trabajo en Panamá. Estar tantas semanas en este país que yo conocía, pero no había tenido oportunidad de estar tanto tiempo, recorrimos de todos lados, de sur a norte, del Pacífico, del Atlántico, el Canal, la ciudad vieja, las selvas, cascadas, de todo, conocí bastante este país”

Arianne Benedetti, una gran creativa

El poder trabajar junto a Arianne Benedetti, directora, guionista y actriz de “Despierta Mamá", fue una experiencia grata para Erick Elías, pues encontró en la creadora a una mujer con una energía impresionante.

“Es bien difícil para alguien estar detrás de cámaras, delante de cámaras tratando de dirigir al de al lado. Ella tiene una energía impresionante, está en todo, no se la va ningún detalle, lo tiene clarísimo que también eso es bien padre, ser parte de un proyecto en el que el director y el actor que está contigo lo tiene en mente y tiene todo desde el principio, de la pluma, de cómo lo pensó, todo lo tiene marcado en su ideal, es muy fácil para todos cuando alguien lo tiene tan claro, fue el caso de Arianne, vi su película anterior, me gustó mucho lo que hace, su visión. Me gusta mucho confiar y dejarme ir, y creo que esas apuestas son bien padres”.

En la cinta, Erick comparte créditos con la pequeña Mila Romedetti, quien es hija de la directora, y a quien calificó como increíble a la hora de filmar con ella.

“Siempre con los niños es como un volado. Esta niña (Mila Romedetti) es increíble, su personalidad tiene todo un timing de recibir las indicaciones impresionante. Su mamá y ella tenían una conexión muy clara y recibía indicaciones y las llevaba a cabo.

“Despierta Mamá" tendrá su oportunidad ante el público mexicano en el Festival de Cine de Guadalajara por lo que Erick Elías invita a darle una oportunidad a un proyecto de calidad.

“A veces las películas que no son locales es más complicado que la gente te dé oportunidad de ir a verlas. Ojalá se den la oportunidad de ver esto, es una producción de muy buen nivel, ojalá que la gente la disfrute porque es una de las películas que terminé atento de lo que va a pasar”.

“Estoy feliz de estar en casa, con amigos, con familia, en este festival que desde niño siempre le he tenido mucho cariño, mucha cercanía. Con ganas de siempre presentar proyectos en este festival tan importante, como el Festival de Guadalajara, en este caso una película filmada en Panamá, completamente panameña, emocionado de mañana (hoy) de hacer esta presentación”.

¿De qué se trata “Despierta Mamá"?

“Peleada con la vida por la muerte de su esposo y huyendo de su dolor, Ali deja la ciudad para mudarse a un pequeño pueblo adentrado en las montañas junto a su pequeña hija Sofía. Luego de semanas en el misterioso lugar, Ali sufre un terrible accidente y al despertar en el hospital recibe la noticia que su hijita ha desaparecido. Mientras la policía persigue múltiples pistas, desesperada, Ali emprende una incansable búsqueda para encontrar a su pequeña antes de que sea demasiado tarde”, se lee en la sinopsis oficial de la cinta.

¿Qué otros proyectos vienen para Erick Elías?

Junto a “Despierta Mamá", Erick Elías prepara el estreno de tres producciones en streaming que lo tienen muy emocionado.

“Vienen muchas cosas, vienen varios estrenos. Estoy viviendo en Miami con mis hijas, me alejé bastante por filmar varios proyectos. Me fui a México, me fui a Panamá, a España, fueron varias cosas por las que estuve alejado de mi casa y ahora viene un poquito de paz y de presentar estos proyectos. Vienen tres proyectos para Netflix, que se estrenan en este año, entonces, estoy contento con todo lo que está pasando”.

¿Qué te gusta hacer más: cine, teatro o televisión?

“A mí lo que me llena más son las cosas que están bien hechas. Lo que más me emociona es cuando algo tiene calidad y coincide con mi visión y tiene una parte creativa, una propuesta distinta”.

De cumpleaños se tomará unas vacaciones

El próximo 23 de junio, Erick Elías estará de manteles largos por lo que se le preguntó cómo va a festejar.

“Lo bueno que desde niño me toca (que caiga su cumpleaños) en vacaciones y justo me voy de vacaciones con mis hijas esa semana, entonces, en familia. Casi siempre trato de estar en familia, tranquilos y estar juntos”.