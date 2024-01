Erik Hayser se suma a “El Padre”, la nueva obra de Angélica Rogel

Teniendo su inicio como obra de teatro y debido al gran éxito y conmovedora historia, la historia del Padre causó que Hollywood la adaptara como película con Anthony Hopkins. Como sorpresa para nadie debido a su desgarradora actuación, el actor ganó un Oscar y BAFTA por su papel.

Ahora, con la dirección de Angélica Roger, llega una nueva temporada con actores nuevos, que estamos seguros nos cautivarán con la misma fuerza que lo han hecho sus versiones anteriores.

CARAS se reunió con el actor Erik Hayser para platicarnos como ha sido su proceso al entrar a esta nueva producción.

“El padre llega a mi como espectador, pero como ya sabemos, todos conocemos en su mayoría la película. Cuando intenté verla, me quedé dormido en tres ocasiones y no entendía por qué. Finalmente me di cuenta de que era un tema que era un mecanismo de defensa que mi cuerpo estaba activando. Yo me estaba desconectando porque no quería ver que era un tema que me conmovía mucho.”

Fernanda Castillo, actriz y esposa de Erik, se unió primero a esta obra, y el actor menciona que ella al pedirle ayuda pasando texto, el prefirió aprovechar la oportunidad de ver la obra primero y superar sus defensas que tuvo ante la película.



“Supe que por primera vez tendría la oportunidad de ver esta obra que tanto me conmovía con la película, entonces quería llegar sin saber absolutamente nada. Efectivamente cuando la vi, entendí por qué me desconectaba. Me hablaba de una forma tan personal que logré entender por qué me había costado tanto terminarla, pero afortunadamente pude lograr acabarla”.

El actor explica que su rechazo hacía la historia era debido al tema con la vejez y su total inminencia.

“El tiempo está pasando y si logramos llegar allá, debemos cuestionarnos como queremos hacerlo, junto a quien, y creo que es una obra que le habla a todo mundo ya que finalmente, todos vamos en el mismo camino”,explica.

Asimismo, Erik nos comparte que, desde hace tiempo, deseaba regresar al teatro e involucrarse con producciones que le enseñaran, lo impulsaran a crecer y desafiaran. En cualquier papel hay un poco de enseñanza que queda en quien lo interpreta, esto es lo que el actor nos comparte al respecto.

“Mi madre y mi padre comienzan ya a tener una edad avanzada y al mismo tiempo tiene tres años que yo mismo me convertí en padre entonces eso me obliga a ponerme n otro lugar y ver el mundo desde una nueva perspectiva. Entonces estos nuevos sucesos me conectaron de una forma distinta a como yo vivo siendo un hijo. En el que casi los papeles ya se están invirtiendo. Ahora mis papás me buscan para pedirme consejos, para pedirme ayuda sobre cosas con las que ellos me ayudaban a mí”.

La vejez avanzada tiene características muy particulares en las que usualmente se crea un momento de cirulo. El tiempo nos permite darnos cuenta de que ahora las personas mayores en nuestras vidas son historias y tiempo valioso. Por lo tanto, podemos tener la oportunidad de ayudarlos a llegar a esa edad avanzada de una manera plena. Erik nos comparte el mayor aprendizaje que ha obtenido, encontrándose en este momento de su vida.

“Abrazarse a uno mismo, a lo que uno quiere, es o desea. Transitar por este plano o como lo queramos llamar. Una de las complejidades de esta vida es que llegamos y nos vamos solos entonces durante todo este proceso aprendemos a estar bien con nosotros mismos y serle fiel a lo que queremos ser” comparte.

Finalmente, el actor nos menciona un consejo respecto a donde se encuentra actualmente en este camino.

“En estos tiempos en los que tanto necesitamos empatizar con el otro, después de una pandemia que nos lo puso de golpe en la cara, con esta necesidad de darnos cuenta de que las personas pueden estar aquí un día y al siguiente no, sin duda alguna debemos de vere obras como esta. Una obra que te toca, que te hace entender el privilegio de estar sentado en esas butacas por lo que causará en ti. Yo hice esta obra con el corazón, creo que la vida es demasiado breve para hacer algo que no te guste, no te llene o no te lleve a sonreír. Yo hablo desde un lugar de privilegio, las cosas allá fuera son difíciles para la mayoría de las personas entonces de tener la oportunidad, debemos de buscar la oportunidad de encontrar ese camino que nos hace sentir bien con nosotros mismos”.