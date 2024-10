Erika Buenfil habla de la relación de su hijo Nicolás Buenfil con su papá Ernesto Zedillo Jr

La famosa intérprete Erika Buenfil habló sobre la convivencia que tiene su hijo Nicolás con su papá, tras años de distanciamiento. Ambos buscan recuperar el tiempo perdido.

Erika Buenfil dejó en claro que está de acuerdo con que su hijo esté construyendo un vínculo con su papá, aunque en ocasiones el joven ha tenido que sacrificar el tiempo que compartía con su mamá.

“Es una cosa que decidieron ellos, yo no me involucré, lo único que me pasa es que me pide ‘mi día’. Nuestro día es el domingo, ese día no hay intercambio, es intocable. De pronto lo único que sucede es que me pide el domingo, pero es para lo único que yo hablo con Ernesto. Entre ellos ya se hablan, se comunican, se divierten o no, de pronto Nicolás no me cuenta todo, pero qué bueno, está bien”, dijo la actriz que mencionó que entre ella y Ernesto Zedillo Jr no hay comunicación más allá de los temas relacionados con Nicolás.

Erika añadió que está contenta de que las cosas se hayan acomodado y de que puedan disfrutar tiempo juntos padre e hijo.

“Nicolás está muy bien, siempre lo he dicho, no me voy a molestar, es la familia de Nicolás, es para el bien de él, si él se siente a gusto, contento y de alguna manera puede tener ese contacto, para mí es bueno”.