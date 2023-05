¿Es cierto que a Piqué le indignó que sus hijos salieran en el video de Shakira sin su permiso?

Shakira lanzó un tema dedicado a sus hijos que se viralizó en internet por la nostálgica letra y las indirectas a su ex Piqué. ‘Acróstico’ es el nombre de esta nueva producción publicada el 11 de mayo y con múltiples expresiones del amor maternal. Ahora, ‘Acróstico’ sorprendió aún más porque muestra el debut de Sasha y Milan tanto en el video musical como en las vocales, demostrando así que los hijos de Shakira tienen un gran potencial en la música. Pero hay alguien que no estuvo muy contento con el resultado: Gerard Piqué.

Piqué se enteró de esta manera sobre el video de ‘Acróstico’ de Shakira

El nuevo sencillo de Shakira está inspirado en el amor que siente por sus hijos Sasha (8) y Milan (10), y en la letra plasmó parte de la fortaleza que ellos simbolizaron mientras atravesó la difícil ruptura con Piqué. Me ensañaste que el amor no es una estafa / Intenté que no me veas llorar / Las cosas no son como siempre las soñamos / A veces corremos pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar.

Sacaron el video oficial de la canción, así como una versión con las tres voces (Shakira, Sasha y Milan); éste fue filmado en sus últimos días en España, tras la separación de la colombiana con Piqué, y la trascendental mudanza de Barcelona a Miami. Además se dice que el hijo mayor de Shakira tocó la melodía de ‘Acróstico’, pues él deseaba tocar en el piano la versión final de la canción. En el post de Instagram sobre esta canción, su buena amiga Karol G le comentó, “wow, no hay nada más lindo que sentir, de verdad”.

Y aunque el debut de Sasha y Milan haya provocado ternura y nostalgia entre los cibernautas, al padre de éstos pudo no causarle la misma gracia. Un periodista allegado a Piqué habló en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, y mencionó que al futbolista le sorprendió ver a sus hijos en el video musical de su ex pareja. “Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz”, vía People en Español, afirmando que el ex jugador del Barcelona nunca dio permiso: "él no lo sabía ni se le había pedido permiso, ni autorización, y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho. Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip”.

Según la periodista Lorena Vázquez, Gerard Piqué se enteró que sus hijos participaban en el videoclip de #Acróstico cuando salió en YouTube y que nunca se le consultó. #MoluscoTVNews #ElMolu🎧



(🎥 @YAhoraSonsoles) pic.twitter.com/A6XXftMkq2 — Molusco (@Moluskein) May 17, 2023

La Vanguardia menciona que la abogada de Shakira, Pilar Mañé, “desconoce la opinión de Piqué sobre que sus hijos hubiesen aparecido en el video de su madre”, a pesar de que los ex están en medio de una situación “estupenda” donde no habría razones para que afectara.