El debut de los hijos de Shakira en ‘Acróstico'; Sasha y Milan tienen un futuro en la música

Shakira lanzó un tema dedicado a sus hijos que se está viralizando en internet por la nostálgica letra y las indirectas a su ex Piqué. ‘Acróstico’ es el nombre de esta nueva producción publicada el 11 de mayo y con múltiples expresiones del amor maternal. Ahora, ‘Acróstico’ sorprendió aún más porque muestra el debut de Sasha y Milan tanto en el video musical como en las vocales, demostrando así que los hijos de Shakira tienen un gran potencial en la música.

Así fue el debut de Sasha y Milan en el video y canción ‘Acróstico’ de Shakira

El nuevo sencillo de Shakira está inspirado en el amor que siente por sus hijos Sasha (8) y Milan (10), y en la letra plasmó parte de la fortaleza que ellos simbolizaron mientras atravesó la difícil ruptura con Piqué. Me ensañaste que el amor no es una estafa / Intenté que no me veas llorar / Las cosas no son como siempre las soñamos / A veces corremos pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar.

El primer video estaba plasmado con caricaturas, polluelos abandonando el nido junto a su mamá, y es similar a la foto que paparazzis tomaron de Shakira y sus hijos en el aeropuerto para dirigirse a Miami.

Ahora sacaron el video oficial de la canción, así como una versión con las tres voces (Shakira, Sasha y Milan); éste fue filmado en sus últimos días en España, tras la separación de la colombiana con Piqué, y la trascendental mudanza de Barcelona a Miami. Además se dice que el hijo mayor de Shakira tocó la melodía de ‘Acróstico’, pues él deseaba tocar en el piano la versión final de la canción. En el post de Instagram sobre esta canción, su buena amiga Karol G le comentó, “wow, no hay nada más lindo que sentir, de verdad”.

— Letras que nos dejó Shakira en ‘Acróstico’ junto a sus hijos, Milán y Sasha. Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/zg9OXaCa4c — Shakira Quotes (@shakiraletras) May 15, 2023

La forma tan llena de amor en la que Shakira mira a Sasha mientras canta, solo una madre es capaz de amar así @shakira eres una mami maravillosa que no se te olvide nunca, Milan y Sasha son extremadamente afortunados de tenerte como mamá❤.#Shakira #Acróstico pic.twitter.com/ZlFv63O8Uw — Capri♡ (@missarrafoglu) May 15, 2023

Al parecer, la relación del hijo menor de Piqué y Shakira no es nada favorable con la joven Clara Chía. De acuerdo con Nueva Mujer, el pequeño de ocho años no estuvo nada conforme con el noviazgo de su papá e incluso trata de evitarla todo el tiempo cuando tenían que convivir junto a ella. Estas declaraciones surgen poco después de que el ex defensa del FC Barcelona publicó la primera fotografía oficial junto a Clara Chía, gritando su amor a los cuatro vientos. “No soporta a esta chica, Clara Chía, y trata de evadirla en todo momento”, señaló dicha fuente afirmando que Sasha no tolera a la pareja de su papá.

Según la prensa española, Sasha es el hijo más cercano a su mamá, y esta sería la razón de su comportamiento con Clara. “Ve sufrir a su madre y tiene mucha complicidad”. Además, salió a la luz que Shakira le habría prohibido a Piqué que sus hijos convivieran con Clara, aunque él quiere que la conozcan y convivan con ella.