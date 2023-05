¿Es cierto que Piqué tiene mensajes de texto para ‘chantajear’ a Shakira?

Al parecer la intérprete de ‘Chantaje’ podría ser ‘chantajeada’, pues salieron rumores de que Piqué tiene mensajes de texto que podrían dañar la imagen de Shakira.

El presentador de ‘El programa de Ana Rosa’, Antonio Rossi, dijo que Piqué no piensa demandar a su ex por mostrar a sus hijos en el reciente video musical de ‘Acróscito’, pero que tiene un ‘as bajo la manga’ con la que podría dañar la imagen de la colombiana.

“Piqué no va a ejercer acciones legales, por supuesto, primero porque parece ser que el contexto en Estados Unidos no es el mismo que el de aquí", mencionó Rossi, añadiendo, "él tiene un as bajo la maga para poder demostrar que las acciones de Shakira han afectado a sus hijos y demostrar que no han favorecido en su relación” (vía Prensa Libre).

Este as bajo la manga serían mensajes de texto con los que Piqué podría verse astuto: “y lo tiene en WhatsApp, porque está por escrito. Un mensaje que ha escrito Shakira y que Piqué tiene y podría utilizar para dañar la imagen de Shakira, donde quedaría claro que no quiso o pretendió que no tuvieran una buena relación con el padre, una vez iniciado el divorcio”, concluyó.

Cuando la agencia Europa Press le preguntó directamente a Piqué por estos mensajes de texto, el ex futbolista se reservó a guardar silencio. Estas noticias llegan después de que Gerard publicó la segunda selfie en Instagram con Clara Chía, lo cual fue blanco de comentarios.

Gerard Piqué via IG, with his girlfriend Clara Chía. pic.twitter.com/uI5fZXnfsO — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 20, 2023

Y aunque el debut de Sasha y Milan haya provocado ternura y nostalgia entre los cibernautas con ‘Acróstico’, al padre de éstos pudo no causarle la misma gracia. Un periodista allegado a Piqué habló en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, y mencionó que al futbolista le sorprendió ver a sus hijos en el video musical de su ex pareja. “Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz”, vía People en Español, afirmando que el ex jugador del Barcelona nunca dio permiso: "él no lo sabía ni se le había pedido permiso, ni autorización, y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho. Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip”.

La Vanguardia menciona que la abogada de Shakira, Pilar Mañé, “desconoce la opinión de Piqué sobre que sus hijos hubiesen aparecido en el video de su madre”, a pesar de que los ex están en medio de una situación “estupenda” donde no habría razones para que afectara.