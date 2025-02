Esposo de Lily Collins revela por qué optaron por la gestación subrogada para ser padres

El esposo de Lily Collins aclaró por qué optaron por la gestación subrogada para ser papás, en medio de las críticas que ha recibido la pareja.

Fue en redes sociales que ambos postearon una foto para anunciar el nacimiento de su pequeña hija. “Las palabras nunca podrán expresar nuestra infinita gratitud hacia nuestra increíble madre sustituta y hacia todos los que nos ayudaron en el camino. Los amamos hasta la luna y más allá".

“Gracias por todos los mensajes amables y cariñosos. Estamos muy contentos y agradecidos. En lo que respecta a los mensajes poco amables sobre la gestación subrogada y nuestro camino para tener un bebé, está bien no ser un experto en gestación subrogada”, escribió McDowell, quien rechazó las críticas sobre su camino para tener un bebé por medio de un vientre de alquiler.

Lily Collins y Charlie le dieron la bienvenida a su hija llamada Tove Jane. McDowell dijo, “está bien no saber por qué alguien podría necesitar una madre sustituta para tener un hijo. Está bien no saber las motivaciones de una madre sustituta, independientemente de lo que supongas. Y está bien pasar menos tiempo arrojando palabras de odio al mundo, especialmente en lo que respecta a una hermosa niña que ha traído mucho amor a la vida de las personas”, mencionó el director y guionista.

Cabe recordar que Lily Collins y Charlie se casaron en septiembre de 2021. Durante una entrevista con Us Weekly, la actriz había hablado de su deseo de ser madre tras recuperarse de un trastorno alimentario. “Mi corazón para finalmente empezar a hablar sobre mi trastorno alimentario fu el momento en que me di cuenta de que quería una familia. Quería tener hijos. No quería que esto fuera algo que yo trajera a colación”, dijo en aquel entonces.