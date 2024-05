¿Está bien Paola Rojas? La periodista sufrió un incidente mientras nadaba

Paola Rojas, la reconocida periodista y conductora de “Netas Divinas”, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video que ha sorprendido y preocupado a sus seguidores.

En el video la periodista detalla cómo sufrió un extraño accidente mientras disfrutaba de su rutina de natación, lo que le trajo una lesión aparentemente menor que se complicó con el tiempo.

Cómo fue el incidente que sufrió Paola Rojas

El incidente ocurrió hace unos días cuando Paola estaba nadando y, de repente, sintió un calor intenso en su brazo.

“Estaba nadando y de pronto sentí calor pero horrible, sentí caliente aquí en el brazo, tan fuerte que tuve que frenar y ver qué tenía. Detecté como una astilla, pero gruesa, me la quité con cuidado, pero el calor ahí fue importante”, narró Rojas.

A pesar del dolor, continuó con su día e ignoró inicialmente los síntomas que más tarde se manifestarían de manera más alarmante.

Horas después del incidente, Paola notó que su brazo izquierdo comenzó a inflamarse y enrojecerse significativamente, lo que la llevó a experimentar un aumento de la incomodidad durante la noche.

“Tengo el umbral del dolor muy alto, aguanto mucho dolor, pero el problema es justamente ese, que de pronto me ocurren cosas y como no me duele tanto… Ya en la noche me despertó el dolor y la incomodidad de que está caliente y la bolita”, explicó.

Paola Rojas pidió ayuda a través de redes

Ante la gravedad de la situación y la imposibilidad de acudir de inmediato al médico, Paola recurrió a sus seguidores en busca de consejos. Mencionó que sospechaba que podría haber sido un piquete de abeja o avispa, ya que había logrado retirar el aguijón por sí misma.

“Pienso que pudo haber sido un piquete de abeja, aunque me quité el aguijón, obviamente iré al médico. No estoy supliendo la consulta médica con este enlace, ahorita no puedo ir, entonces por ahí si hay algún médico que me oriente”, solicitó en su video.

Paola Rojas mostró las reacciones en su brazo después del incidente INSTAGRAM

Las reacciones del público

Las respuestas en redes sociales no tardaron en llegar, con numerosos seguidores y algunos profesionales de la salud aconsejándole que buscara atención médica inmediata para evitar complicaciones, pues aunque pareciera que no hubo mayor riesgo, estas pueden aparecer en cualquier momento.

Los comentarios abarcaron desde el apoyo y la preocupación hasta consejos médicos, aunque resaltaron la importancia de no subestimar las reacciones alérgicas y posibles infecciones.

Paola Rojas ha prometido mantener informados a sus seguidores sobre su recuperación y los resultados de su consulta médica, subrayó la importancia de la atención médica profesional frente a incidentes aparentemente menores que pueden escalar rápidamente.

