Esta es la curiosa razón por la que Tom Holland busca a Zendaya en Google

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas que más sensación causa entre sus seguidores. Los actores se conocieron durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2017, y desde entonces mantienen un perfil discreto en cuanto a su vida personal.

Sin embargo, el protagonista de Marvel recientemente participó en el podcast On The Menu de Samah Dada, donde promocionaba su nueva marca de bebidas sin alcohol Bero y dio una pequeña declaración sobre su relación con la estrella de Dune.

¿Por qué Tom Holland busca el nombre de Zendaya en Google?

Fue durante dicha entrevista que Holland reveló que ocasionalmente busca a su novia Zendaya en Google. ¿La razón? para asegurarse de que “todo está bien”.

“Lo último que busqué en Google fue a Zendaya”, admitió el actor de 28 años, explicando que, al no estar activo en redes sociales, realiza estas búsquedas como una forma de manejar su ansiedad.

“A veces es más una cuestión de ansiedad, pero verifico para ver si todo está bien y asegurarme de que todo está tranquilo. Entonces le doy una pequeña búsqueda en Google y miro las noticias, y me digo: ‘Ella está bien’”, explicó al programa.

Anteriormente, en una entrevista con Elle, Zendaya habló sobre el desafío de mantener una relación privada bajo el escrutinio público. “No puedo dejar de ser una persona y vivir mi vida y amar a la persona que amo”, expresó la actriz.

Y añadió: “No puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Estoy navegando por esto más que nunca ahora”, añadió, enfatizando que se trata de “proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas, pero también no tener miedo de existir”.

Holland también reveló a Extra durante los Critics Choice Awards 2024 que, a veces, vuelven a ver Spider-Man: Homecoming para recordar esa etapa de sus vidas.

“Zendaya y yo, de vez en cuando, vemos Spider-Man y recordamos cuando teníamos 19 años y hacíamos esas películas”, reveló el actor británico. “Amo esas películas y me encanta saborear esos momentos, así que trato de no verlas tan seguido como me gustaría porque es algo muy especial”, agregó,

