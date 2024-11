Esta es la poderosa razón por la que Verónica Castro se alejó del medio artístico: VIDEO

Verónica Castro se sinceró sobre las razones que la llevaron a alejarse del medio del espectáculo, luego de una exitosa carrera de varios años.

La actriz habló de su vida personal y profesional en entrevista con Jimena Gállego con motivo de su reconocimiento con el Premio PRODU, el cual es otorgado por “Una vida de dedicación artística”, donde hizo un repaso por los duros momentos que la llevaron a apartarse de los reflectores.

Muchos rumores han surgido desde su pausa artística, sin embargo, fue la misma Verónica Castro quien explicó los dolorosos motivos que la llevaron a buscar su paz.

Verónica Castro necesitaba ponerle pausa a su carrera

“Llegó un momento de paz en mi vida que también lo busqué y tal vez no lo encontraba, pero sí decidí en un momento dado tenerlo conmigo, un momento de tranquilidad, de paz, porque se veía venir un momento difícil, fuerte, con el fallecimiento de mi madre”, admitió.

La también presentadora contó que tanto la muerte de su madre, como la pandemia por covid-19 la afectaron muchísimo emocionalmente, por lo que necesitaba alejarse de la vida pública para encontrar su bienestar.

Verónica Castro no se cierra a retomar su carrera artística Instagram @crostiancastro

“Después con toda la cosa esta que hubo de la pandemia, que fue terrible. Entonces sí, sí, me agarró muy fuerte, me agarró muy descolocada y terminé mal”.

“(Me deprimí) mucho porque murieron muchas gentes muy queridas y no queridas, iba viendo cómo pasaba todo esto y no sé si me daba angustia, no sé, algo raro, pero el problema fue que no lo lograba superar y hasta que dije: ‘hasta aquí se acabó, yo me retiro, no quiero saber nada de promociones y publicidades y los medios de comunicación’, imagínate”, añadió en entrevista.

Después de una trayectoria de décadas en el cine, la televisión y hasta en la música, Verónica Castro afirmó que no se ha quedado con ganas de hacer nada en su carrera, se siente “en paz” y contenta con todo lo que ella y sus hijos, Michel y Cristian Castro, han logrado.

“Yo no puedo más que agradecerle a Dios todo lo que ha hecho conmigo y mis hijos y con mi familia, con mis hermanos también”, contó la famosa.

¿Veronica Castro podría regresar al medio artístico?

La intérprete aseguró que no se cierra a retomar su carrera, pero debe tratarse del proyecto correcto que logre inspirarla, pero, por ahora, se siente muy feliz y conforme con ver el éxito de sus hijos.

“Nada más eso, que al leerlo, a lo mejor digas: ‘¡ay, funciona, hay algo que me llamó, que me jaló, que me inspiró para poderlo hacer’ realmente no tiene nada de especial lo que tenga que tener”, declaró la actriz.