Este es el estado de salud de Silvia Pinal, según Norma Lazareno

Esta mañana han salido a la luz las declaraciones de la actriz Norma Lazareno sobre la salud de Silvia Pinal, con quien pasará Navidad.

A pesar de los estragos de la edad y las altas y bajas en su estado de salud, Silvia Pinal ha logrado sobreponerse a sus 92 años. Ahora, se ha dado a conocer que Norma Lazareno platicó con la prensa sobre la salud de Pinal y dijo que “no se encuentra del todo bien”.

“No está bien pero está estable. Está estancada, se puede decir”. Al ser cuestionada sobre si ha tenido contacto con ella, Norma dijo que le llamó por teléfono para saber si se verían en un evento al que ambas fueron invitadas y Silvia le respondió con la mejor actitud que si asistiría.

“Cómo no. Precisamente hace como ocho días hablé con ella porque tuvimos una invitación mutua y le hablé para saber si iba a ir y me dijo ‘por supuesto que voy’. Además, comentó que irá a verla en Navidad para darle un abrazo y disfrutar del tradicional recalentado que se hace en su casa del Pedregal de San Ángel en la CDMX.

“Estaré un rato, no en la noche de Navidad porque es una noche familiar. Yo también tengo hermanos, sobrinos, esposo, pero yo iré al recalentado, como decimos. Siempre me ha invitado”, dijo la estrella de la televisión.

Cabe recordar que la última aparición en público de Silvia Pinal, fue en octubre de este año, cuando se dejó ver disfrutando de un concierto de su hija Alejandra Guzmán en la Arena CDMX.

En octubre del 2021, protagonizó la portada de la revista CARAS, donde con una entrañable entrevista de trayectoria desde su icónica casa, en el Pedregal, la actriz nos contó. “Me aburro. Extraño trabajar y a lo mejor me hace falta un novio o un amante”, dijo entre risas, cuando le preguntamos cómo vivía en los tiempos pandémicos. Sobre su vida familiar, la matriarca de la Dinastía Pinal reconoció que su faceta de abuela le encanta, pues sus nietos la hacen sentir querida, ocupada y llena de vida: “La faceta de abuela me gusta mucho, porque siempre me necesitan y eso me llena de gusto, no soy una especie de bulto”. Durante la entrevista, Silvia Pinal habló de todo un poco, películas, amores, compañeros de trabajo, y hasta de su época en la política: “De la política me gustó todo. Lo que viví en el Senado y en la Cámara de Diputados, me pareció una época maravillosa”, aseguró.