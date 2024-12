Este es el mensaje que Eugenio Derbez envió a Selena Gómez, tras criticar su actuación en “Emilia Pérez”

Eugenio Derbez se encontró en el centro de la polémica tras sus comentarios sobre la actuación de Selena Gómez en la película “Emilia Pérez”. Este incidente llevó al actor y director a emitir una disculpa pública, donde destacó la importancia de la solidaridad en la comunidad latina.

¿Qué pasó entre Eugenio Derbez y Selena Gómez?

El actor mexicano Eugenio Derbez compartió durante una entrevista con la crítica de cine Gaby Meza que la actuación de Selena Gómez en “Emilia Pérez” era “indefendible”, lo que provocó una tormenta de críticas hacia su persona. Según Derbez, el desempeño de Gómez no alcanzaba el nivel esperado debido a su manejo del español, lo que afectaba su capacidad para transmitir matices y emociones profundas en su papel.

Derbez mencionó, entre otras cosas, que no era el único que percibía algo así en la sala cuando fue invitado a la presentación de la película. También, comentó como un “experimento interesante” que el director francés de “Emilia Pérez”, haya realizado una película en español e inglés, sin hablar ninguno de esos idiomas, y que la película trate de México sin conocer su cultura.

¿Cuál fue la respuesta de Selena Gómez?

Selena Gómez no tardó en responder a las críticas. A través de un comentario en TikTok, la actriz y cantante señaló que había hecho todo lo posible con el tiempo y los recursos que le fueron proporcionados, palabras que defendían su esfuerzo y dedicación en el papel.

¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez a la respuesta de Selena Gomez?

Tras la reacción de los fans y la respuesta de Gómez, Eugenio Derbez tomó sus redes sociales para ofrecer una disculpa formal. El actor destacó que sus comentarios fueron un error y que contradecían sus principios de apoyo y unidad entre los latinos en la industria del entretenimiento.

“Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu bondadoso corazón,” compartió Derbez, para enfatizar su respeto por la carrera de Gómez y el trabajo que ella realizó en “Emilia Pérez”.

Eugenio Derbez se disculpó con Selena Gomez a través de su TikTok TIKTOK

Eugenio Derbez concluyó su mensaje comprometiéndose a ser más considerado en el futuro y a continuar apoyando a talentos latinos en todas las esferas del entretenimiento.

Mensaje íntegro que Eugenio Derbez envió a Selena Gomez

Querida Selena,

Me disculpo sinceramente por mis comentarios imprudentes; son indefendibles y van en contra de todo lo que represento. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu gran corazón.

Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios irreflexivos. Me llevo una lección importante de todo esto. Aunque entiendo si no puedes aceptar mi disculpa, por favor, sabe que viene desde el corazón.

Con todo mi cariño y admiración,

Eugenio Derbez