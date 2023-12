Esto dijo Paola Rojas sobre su relación con Marcelo Imposti: todos los detalles que reveló sobre el romance

Paola Rojas habló sin tapujos sobre Marcelo Imposti, su actual novio, relación que ocurrió mucho tiempo después del escándalo que representó su truene con Zague.

La relación se dio a conocer desde el 2022, pero no había dado detalles sobre su noviazgo. Los dio con Paulina Mercado y Juan Soler en su podcast Enpareja2.

Imposti es un gran amigo del actor de telenovelas como “Cañaveral de Pasiones”, pero se habla poco de él, por una simple razón:

“Yo hablo muy poco de Marcelo, mi novio. Hablo poco de él, en realidad, por protegerlo, porque él no es público y será que yo he pagado un costo tan alto por ser pública, que no quisiera que él tuviera que pasar por ahí ni sus hijos, en fin, hemos sido muy reservados con nuestra relación, pero me parece que con ustedes es natural hablar de él, porque además es extrañísimo que cuando estamos los que estamos porque él está siempre”, contó.

Luego de enfatizar que junto con Juan y Paulina, forman un grupo de amistad importante, confesó lo que le ha cambiado en el amor:

“Me he transformado en el amor. Me permitió estar vulnerable y él me protegió muchísimo, me acompañó muchísimo en este proceso, me escuchaba con un humor y una paciencia, estuvo cercano, amoroso, presente y, la verdad, abrió una ventana que no habíamos abierto antes”.

La periodista dijo que descubre muchas cosas hermosas a través de su vulnerabilidad. Sintió que necesitaba a Marcelo:

“Yo que soy esta tipa súper autónoma y estoy aprendiendo, a estas alturas, que no está mal necesitar a alguien, sí depender emocionalmente con toxicidad desde luego está mal, pero recibir ayuda de alguien a quien amas está muy bien”.

Sin duda, refleja la madurez con la que vive su relación amorosa.

La tristeza de Paola Rojas

Confesó que una de sus más grandes tristezas tuvo que ver con salir de la televisión, pues ella llevaba años al frente de programas.

Dijo que un día lloró mucho mientras estaba nadando, lo cual le hizo ver que estaba vida, y agradeció por lo que tiene, por sus hijos, amistades, familia.