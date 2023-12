Paulina Mercado reaparece junto a Juan Soler tras ser operada por un tumor celebral

La presentadora de televisión Paulina Mercado compartió un video que grabó Juan Soler y compartió detalles de su estado de salud tras ser operada de un tumor cerebral.

Visiblemente recuperada y contenta, Paulina dio a conocer a sus seguidores que la operación fue todo un éxito y agradeció las muestras de cariño de la gente.

La noche del domingo pasado, Juan Soler confirmó la hospitalización de su pareja Paulina Mercado. “Ahora vamos a ingresar a mi nena al hospital. Qué lindos son al estar tan pendiente de mi amada Pau”, dijo el actor argentino.

“Estamos muy tranquilos y muy contentos por todos sus mensajes”, dijo la conductora que a dos días de haber ingresado a quirófano, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece desde la habitación del hospital con un termo de café que le llevó su pareja Juan Soler.

Así se encuentra de salud Paulina Mercado tras ser operada

La conductora aparece con gran actitud, consiente y sin vendaje en la cabeza. “Miren esta belleza de mujer que está al lado mío, recién operadita, pero miren cómo se ve: ¡estrella de cine!”, dijo el actor al inicio del clip que comenzó a circular en redes sociales.

Segundos después, Paulina Mercado tomó la palabra para dar a conocer cómo se encuentra de salud y dijo, “la operación fue todo un éxito. La verdad estuve en manos de unos doctores fantásticos, que no saben cómo me cuidaron. Aquí en el hospital Ángeles, es maravilloso, hay unos aparatos increíbles, por lo que fue muy sencillo sacar el tumorcito. Lo sacaron de acá, detrás de la cabeza, no me raparon y tengo aquí unas grapitas, pero todo está fantástico. Me siento super contenta, agradecida y con ganas de devorarme la vida”, contó la famosa.

Por otro lado, Paulina resaltó el apoyo incondicional de su pareja, quien a pesar de sus compromisos laborales estuvo al pie del cañón cuidando a la conductora. “Estoy agradecida por estar con este ser lleno de luz, que se ha portado impresionante conmigo, de verdad ha sido un ángel, no se me ha despegado”.