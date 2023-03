EN PORTADA Paulina Rubio: “Heredé de mi mamá todo el amor por lo que hago”

Fotos Jesús Cordero

Tenía escasos nueve años, cuando estando en los foros de Televisa San Ángel, mientras su madre, Susana Dosamantes, filmaba una novela, Paulina Rubio vio en los pasillos de la televisora, una fila enorme de niños que estaban audicionando para una banda. Sin dudarlo, se metió sola al casting y dijo: “Hola, soy Paulina, mi mamá no sabe que estoy aquí y creo que puedo quedarme en esta prueba”. A la semana siguiente, Susana Dosamantes recibiría la llamada que confirmaría que su hija había sido seleccionada para formar parte de la agrupación.

Así es y siempre ha sido Paulina, auténtica, decidida, con actitud y con estrella. Ese carácter que tenía desde pequeña, la han llevado a estar donde está. Más de 30 millones de discos vendidos en su carrera, varios premios recibidos, y ahora, un nuevo sencillo que es el comienzo de muchos proyectos más. Heredó de su madre el amor por esta industria, lo que la ha llevado a convertirse en la artista y el ser humano que es. Asimismo, la vida la ha llevado a ser una madre cuya mayor prioridad son sus hijos.

Paulina Rubio portada CARAS

Con varios proyectos en puerta, y con gran emoción por este 2023, Paulina nos abre su corazón para contarnos cómo está en este momento de su vida y qué es lo que viene para la siempre e inigualable chica dorada.

PAULINA, RECIENTEMENTE FUERON LOS PREMIOS LO NUESTRO, CAUSASTE SENSACIÓN Y EL PÚBLICO TE RECIBIÓ MUY BIEN, ¿CÓMO TE SIENTES?

Estoy feliz, realmente empezamos un ciclo nuevo con el pie derecho. Creo que esa es la esencia de este 2023 para mí, para mis niños y para mi equipo y, ¿cómo me siento?, ¡feliz! Con muchos proyectos y, por más que los quiero dosificar, la realidad es que vienen con todo y ha sido muy intenso. Me siento muy afortunada.

LANZASTE EL SENCILLO DE “NO ES MI CULPA”, ¿QUÉ QUIERES TRANSMITIR CON ESTA CANCIÓN?

La canción es lo que quería transmitir después de pasar por un silencio, quería esa Paulina rebelde, que no mata a la niña que lleva dentro. Disfruto mucho esta versión mía, pues, en ocasiones, es la que salva a las otras, y la siento muy real, muy viva, muy juguetona y con ganas de guerrear.

HABLANDO DEL SENCILLO “NO ES MI CULPA”, ¿QUÉ SÍ HA SIDO TU CULPA Y QUÉ NO EN TODA TU CARRERA?

Yo soy la autora intelectual de mi vida y de mi soundtrack. Soy una artista que la acción y la consecuencia de lo que hago es realidad, lo que proyecto, lo manifiesto y, creo que tengo perseverancia, soy necia e insistente; obvio no soy perfecta y eso es lo que me une a mis fans y me hace diferente a los demás, porque soy muy neta y muy transparente. La labor está en siempre ir evolucionando y cambiando.

¿A QUÉ CREES QUE SE DEBA QUE SIGAS VIGENTE?

A que no creo en una fórmula como tal. Creo en el feeling de crear canciones irreverentes, divertidas y variadas, las cuales tienen mucho que ver con sentimientos y con lo que voy viviendo.

“NO PUEDO NEGAR QUE CUANDO PASO, DEJO UN HURACÁN”.

TE VEMOS EN EL ESCENARIO SIEMPRE CON MUCHA ENERGÍA, ¿ESA PAULINA ES LA MISMA QUE ESTÁ EN CASA Y CON SUS HIJOS?

Tengo esta personalidad alegre, transparente y elocuente, pero lo que ves es lo que hay. Soy muy orgánica y siempre tiro pa’ delante. Cuando era chiquita, los maestros le decían a mi mamá que era muy activa y casi tenía que medicarme. Recuerdo que mi mamá me decía: “Por favor que nunca te cambien”. Eso es lo que no he apagado nunca y lo que la industria nunca ha podido cambiar de mí: mi forma de ser.

¿CÓMO LLEVAS EL SIEMPRE ESTAR RODEADA DE POLÉMICA?

Te puedo dar muchas respuestas, pero voy a decirte la primera que tal vez va a sonar medio sangrona (risas). Nietzsche decía que la envidia es admiración con rabia, entonces, no puedo negar que cuando paso, siempre dejo la ola como un huracán, pero es parte de mi personalidad. Para la industria, a mí me ha funcionado, aunque claro, soy un ser humano y soy vulnerable como cualquiera.

“ME SIENTO MUY VIVA Y CON GANAS DE GUERREAR”.

AUNQUE ERES FIGURA PÚBLICA HAS RESERVADO MUCHO TU VIDA PRIVADA CON TUS HIJOS..

He cerrado puertas y vivido para ellos y no para los demás. He tenido que ajustar muchas cosas. Los últimos seis meses he estado a puerta cerrada con ellos y me doy para ellos; he tenido la gran fortuna de poder realizarme profesionalmente antes de tenerlos. La verdad es que si lo hacen todas las mujeres del mundo, yo también, no soy diferente a nadie y le he echado un chorro de ganas a esto.

¿CÓMO ERES EN TU ROL DE MAMÁ?

Yo no creo que sea muy graciosa como mamá, sino que soy más formal de lo que pensé ser, creo que a mis hijos les voy a heredar la educación que fue lo que mi mamá me heredó. Me gusta que sigan siendo niños, les estoy cuidando mucho eso porque yo soy la niña sin infancia y lo digo como de chiste, pero creo que ahora soy más niña que antes.

HACE UN AÑO, EN LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS LO NUESTRO, DESFILASTE CON TU MAMÁ. AHORA, A CASI UN AÑO DE SU PÉRDIDA, ¿CÓMO TE SIENTES?

Todavía sigo en proceso de ese duelo y, al mismo tiempo, estoy reajustando y reenfocando lo sucedido, tratando de ser vulnerable y viviendo un día a la vez, pero la música y mis hijos me sanan. Son cosas que inevitablemente te ponen en perspectiva, más ahora que estoy en este proceso que es fuertísimo, es muy complicado y no lo puedo explicar.

¿QUÉ HEREDÓ PAULINA RUBIO DE SUSANA DOSAMANTES?

¡Todo! Heredé todo de mi mamá, el cien por ciento. Sobre todo, tengo mucho amor por lo que hago y por lo que desarrollo, trato de vivir el momento, el ahora, trato de ser honesta conmigo, de no forzarme, de entender dónde estoy y porqué llegué aquí y hacer lo que hago con mucho amor.

“TODAVÍA SIGO EN PROCESO DE ESE DUELO Y, AL MISMO TIEMPO, ESTOY REAJUSTANDO Y REENFOCANDO LO QUE SUCEDIÓ, TRATANDO DE SER VULNERABLE Y VIVIENDO UN DÍA A LA VEZ, PERO LA MÚSICA Y MIS HIJOS ME SANAN”.

¿TUS HIJOS HEREDARON TU PERSONALIDAD?

Eros es muy parecido a mí en carácter y en personalidad, le gusta la música y el deporte, chifla y canta todo el día, y Nico es tan impresionantemente bello, es un niño que fue hijo único durante mucho tiempo y sabe estar muy bien solo, es muy creativo, le gusta armar y desarmar cosas y es muy bonachón, un poco más tímido, pero de repente tiene una personalidad muy carismática.

¿CÓMO ERA SUSANA CON TUS HIJOS?

Impresionante. “Bobe”, como le decían mis hijos, era lo máximo. Los disfrutó mucho y se disfrutaron mutuamente. Creemos que todo ha sido muy rápido.

