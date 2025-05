Esto es lo que pasa en el capítulo 5 de la serie The Last of Us 2

Salió en HBO Max, el quinto episodio de la segunda temporada de la serie The Last of Us que presenta el inicio de la venganza de Ellie en Seattle, en la recta final de la serie.

En la primera escena aparece Hanrahan, una miembro de WLF, quien confronta a una sargento que fue enviada al hospital de la ciudad para patrullar en búsqueda de infectado, Hanrahan le exige saber por qué eliminó a varios miembros del grupo de militares con el que fue enviada.

Entonces la sargento revela que en los sótanos del edificio que patrullaba hallaron infectados; uno de sus hombres notó que el Cordyceps se estaba manifestando a través de esporas, fue entonces cuando tomó la decisión de encerrar a varios de los militares que la acompañaban para evitar que se propagara la infección.

Las esporas se sustituyeron por unos tentáculos llamados micelio que nacen de los cuerpos de los infectados. La primera vez que estos aparecieron fue en la escena en la que Tess es contagiada.

En la vida real se mueven por todas partes. Ahora las esporas están presentes como forma de propagación del hongo.

Esta entrega continúa desarrollando la historia de Ellie y Joel en un mundo con giros intensos y revelaciones clave.