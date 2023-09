Eugenio Derbez revela que no quería casarse con Alessandra Rosaldo y cómo cambió de decisión

Eugenio Derbez, quien está celebrando 50 años de trayectoria con el estreno de su nueva película Radical, donde le da vida a un profesor, contó a CARAS los detalles del proyecto y aprovechó para hablar de su vida personal.

Hoy, Eugenio y su esposa Alessandra Rosaldo han formado una de las familias más estables del mundo del espectáculo, pero antes de que esto sucediera, el famoso le tenía miedo al compromiso.

Derbez recordó cómo fue que tomó la decisión de darle el anillo a la cantante, ya que no estaba seguro de querer llegar al altar.

“Definitivamente, sin embargo, inconscientemente me pasó algo muy extraño, yo le tenía mucho miedo al matrimonio, al compromiso, tenía la fama del “incasable”, que andaba por aquí y por allá, y sí, le tenía pánico al compromiso; curiosamente, cuando estaba con Alessandra, recuerdo que me dijo: “¿ya va en serio o no?” y yo le dije que no. Nadie lo supo, pero terminamos, en algún momento de nuestra relación, como a los 6 años”, expresó y relató que gracias a la película ‘No Se Aceptan Devoluciones’ reflexiónó y cambió de decisión.

“Fue entonces que reflexioné y entendí que era hora de cambiar, de sentar cabeza. Al mismo tiempo, me aceptaron el presupuesto para “No Se Aceptan Devoluciones”, y me metí de lleno en esa película que se trata de Valentín, un mujeriego, con miedo al compromiso, que no quería sentar cabeza, sin embargo, llegó esta niña que le cambia la vida. Entonces sentí que esa era mi vida, me sentí Valentín, que tenía que sentar cabeza y volverse un hombre responsable, ahí decidí pedirle matrimonio a Alessandra, al punto de terminar un viernes la grabación de No se aceptan devoluciones, y al día siguiente, un sábado me casé. Mi vida cambió, mi carrera también y fue entonces cuando me mudé a Estados Unidos. Todo estuvo conectado”.

En tanto, Eugenio Derbez quien es papá de cuatro hijos, platicó sobre en qué proyecto estaba cuando nació cada uno de ellos.

“Aislinn nació cuando estaba haciendo una obra en el Teatro de los Insurgentes, Cachun Cachun Ra Ra. Literalmente, estaba dando función cuando ella nació. Con Vadhir no tengo claro en qué proyecto estaba en ese momento, pero si no me equivoco, estaba yo terminando Anabel, el programa de televisión de Anabel Ferreira. Y con José Eduardo, estaba haciendo una película que se llama Soy hombre, la cual fue mi primer estelar y me dejaron salir un día antes para que yo pudiera ir a ver a mi hijo nacer, me acuerdo perfecto”.

“Aitana, es todo una historia, nació cuando finalmente nos fuimos a vivir a Los Ángeles. Recuerdo que cerramos casa, oficina y todo, un 19 de junio de 2014, y Aitana nació en agosto. Llegué apenas recién desempacada, con Ale a punto de parir, y en cuanto llegamos, me ofrecieron mi primer trabajo en Hollywood”

Y en este sentido dijo que debido a sus compromisos laborales se perdió de los momentos más importantes de la crianza de sus hijos, y ahora con Aitana, la menor de ellos eligió dedicarle su tiempo.

“Con mis hijos mayores me perdí muchas cosas, con Aitana iba a ser diferente. De repente, la vida me puso de frente la oportunidad de trabajar que tanto había soñado: una película con Jake Ghylenhaal. Tenía que decidir si ver nacer a mi hija o filmar este proyecto. Decidí ver nacer a Aitana y renuncié a la película. Curiosamente le fue mal a esa película, con todo y las garantías de que le iba a ir bien. Luego la vida me regaló CODA. Para mí fue una gran bendición y una gran lección, pues hay que confiar en el universo y tomar las decisiones correctas. Yo siempre había tomado las decisiones incorrectas en mi vida personal, y esta vez hice lo correcto”.