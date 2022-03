Exclusiva- Pandora y Flans: “Somos más felices que hace 36 años”

Para 1985, Siempre en Domingo era un semillero de nuevos talentos y el escaparate ideal para todos aquellos aspirantes a un lugar en la industria musical de México. Fue entonces cuando en junio de aquel año, se dio a conocer Pandora, conformado por las hermanas Isabel y Mayte Lascurain y Fernanda Meade, esto luego de haber sido coristas de otros artistas y grupos, como Emmanuel y Timbiriche.

Aquella noche, el trío femenino, interpretó por primera ocasión la que desde entonces y hasta la fecha, ha sido su himno “¿Cómo te va mi amor?”. Meses más tarde, en octubre del mismo año, y tras lanzar su primer sencillo titulado “Bazar”, el grupo Flans también se presentaría por primera vez ante el reconocido conductor Raúl Velasco. Luego de su participación, la agrupación ganó gran reconocimiento, posicionándose en las listas de éxitos y grabando disco tras disco, pues tan solo de 1985 a 1990, publicaron seis álbumes de estudio, hasta su primera separación, la cual dieron a conocer en el programa que las vio nacer.

Más de 36 años han pasado desde aquellas noches de domingo en las que fuimos testigos del surgimiento de grandes leyendas. No obstante, 36 años después, Ilse, Mimi, Mayte, Fernanda e Isabel, nos confiesan estar en su mejor momento.

“Hoy día, todo es mucho más satisfactorio… Yo digo que el artista no nace, sino que se hace en el escenario, pues si bien, puedes nacer con un talento, lo que realmente te hace ser un artista, son los años de carrera y experiencia. Yo creo que estos 36 años, hoy nos dan la libertad de elegir, de saber decir ‘no’, de ser mucho más plenas y más felices”, confiesa Mayte al preguntarle acerca de lo que ella considera que más ha cambiado en los últimos años.

Por su parte, Ilse nos cuenta que, “como decía Mayte, tal vez en un momento dado, hay cosas que nos hacían hacer y ahora de plano ya decimos que no. Eso es algo que te dan los años y el conocimiento de uno mismo. Si hay que hacer algo porque es a favor de todas, lo hacemos con mucho gusto, pero hay otras que ya de plano no. Antes se pasaban de lanzas porque éramos jóvenes y necesitábamos el dinero, pero ya no (risas)”.

Aunado a los comentarios de sus compañeras, Mimi nos comenta: “Nunca había tenido tan presente la palabra ‘gracias’, como la tengo ahora. Creo que siempre le hemos tenido mucho respeto y mucho amor a nuestra carrera y a lo que hacemos, pero sí creo que dar gracias hoy es mucho más significativo para mí.

Gracias por 36 años de carrera, por esta unión, por poder cantar, y gracias por aprender de cada una de las personas que se cruzan con nosotras, yo hoy me quedo con eso. Hoy dar gracias tiene un nuevo sentido para mí”. De esta manera, Isabel nos confiesa: “La verdad es que cuando empecé la carrera, yo no disfrutaba tanto el escenario, pues me fijaba en absolutamente todo. Si el foco había prendido o si no nos habían alumbrado, todo eso me sacaba de mi centro. Hoy disfruto más el show porque ya no me preocupa si no se prendió el foco, el show sigue porque somos nosotras.

