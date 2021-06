Famosos nos hablan de la importancia y el cuidado de nuestro planeta

Es común ver a la actriz utilizar sus redes sociales para hablar de temas que la conciernen; sin duda, el medio ambiente es uno de ellos y constantemente comparte publicaciones invitando a sus seguidores a ser más conscientes sobre el cuidado del planeta.

Desde hace más de 12 años, Renaud tomó la decisión de ser vegana, lo que comenzó como una cuestión de salud, terminó siendo un estilo de vida que hoy en día le ha inculcado a su hijo Marcelo. “Los lácteos me caían muy mal y después la carne roja y el pescado, empecé a ver videos sobre el maltrato animal y desde el primero que vi dije ‘nunca más’, fue una decisión muy fácil, creo que el gusto que me da comerme algún alimento no vale la vida del animal. Decidí que mi hijo siguiera ese estilo de vida y sé que cuando crezca él va a decidir pero hoy es consciente de que los animalitos no se mueren para que coma y que hay que darles una voz”, nos cuenta la actriz.