Fela Domínguez nos platica acerca de su experiencia dentro del mundo del espectáculo

¿Quién o qué te inspiró a adentrarte en el mundo del espectáculo?

F.D Vengo de un hogar musical, mi familia es músico, es algo con lo que crecí. Nunca tuve la menor duda de que tenía ganas de dedicarme a esto. Prácticamente fue mi familia, mis papas. Cuando les dije que quería ser cantante mi papá me dijo “tienes que estudiar”, él me impulsó a dedicarme a esto de la manera más honesta que es estudiando.

¿Cómo has visto tu crecimiento dentro de tu carrera?

F.D: Ha sido lento y complicado, pero al final me he dado cuenta de que han sido pasos seguros, al final, me dediqué a algo que nunca en la vida pensé dedicarme que es el teatro musical, al final he tenido puros papeles protagónicos, es algo muy grande y estoy muy feliz, sobre todo ahora que tengo la oportunidad de tener una disco sola con 10 temas inéditos, creo que es un gran logro, trasladarme del teatro musical a algo que siempre ha sido mi sueño.

Platícanos un poquito sobre alguno de tus nuevos proyectos

F.D: Todo ha sido increíble, el proyecto se llama amaneceres, es un proyecto en el cual elegí la canción de Debajo del agua, una canción que habla de temas oscuros y complicados, pero al final siempre está la oportunidad de ver la luz, es un proyecto de gran calidad, sensible, artístico y bonito.

¿Cuál fue el proyecto que te logró posicionar?

F.D: Todos los que he hecho me han ayudado a posicionarme a lo largo de mi carrera, de cierta forma todos me han abierto poco a poco las puertas, con esta oportunidad del teatro musical y el disco la gente puede apreciar lo que hago, cada proyecto ha tenido su importancia.

¿Con cuál de los personajes a los que les has dado vida, es con el que más te has identificado?

F.D: Con Nala del Rey León, fue un personaje sumamente importante para mí, fue mi primer personaje y luego tuve oportunidad de recrearlo también. Es un personaje fuerte y empoderadisimo, me recuerda cómo mujer se pueden lograr varios cambios aun cuándo todo es turbio. Hoy día, tener ese mensaje como mujer es súper importante, siempre repito que, si Nala no hubiera ido a buscar a Simba, la historia sería completamente distinta. Para mí poder presentar este tipo de papeles es un gran logro.