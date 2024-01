Filtran un supuesto fragmento de “Cactus”, la canción de Belinda dedicada a Christian Nodal

El mundo de la música se encuentra en expectativa por el inminente lanzamiento de “Cactus”, el nuevo sencillo de Belinda, que según rumores, podría contener referencias a su relación pasada con Christian Nodal. A poco tiempo de que sea lanzado, una presunta filtración de parte de la letra ha incrementado la especulación entre los seguidores de la cantante.

Los fans de Belinda han estado analizando cada detalle que sugiere una conexión entre “Cactus” y su relación con Nodal, que finalizó en 2022. Esta relación, que terminó en un contexto de controversia con el intérprete pidiendo paz durante su proceso de sanación, ahora parece estar reflejada en la música de la cantante.

La intérprete compartió en su cuenta de Instagram un adelanto del videoclip de “Cactus”, ofreciendo pistas a sus seguidores. Una imagen destacada en el video es la representación de los ojos de Belinda, similar al tatuaje que Nodal se hizo en su honor antes de su separación. La escena se ambienta en un estudio de tatuajes en medio del desierto, donde un hombre, usando un sombrero similar al estilo de Nodal, se tatúa las iniciales de la cantante en su pecho.

Además, se observa al hombre con un tatuaje de los ojos de Belinda, pero en el video, los ojos aparecen con lágrimas, un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores de la artista.

La supuesta letra de “Cactus”

La letra supuestamente filtrada de “Cactus” se ha difundido rápidamente en redes sociales, revelando una temática de desamor. Los versos sugieren un tono de desilusión y superación, mencionando el dolor causado por la relación y la decisión de Belinda de mantener la compostura y la clase ante la adversidad.

La supuesta letra incluye líneas como:

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k...No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir... De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros... Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”. Esta es una clara referencia al intérprete de “Adiós amor”.

“Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará". Cabe señalar que la filtración se dio en medios, sin que esto pueda confirmarse.

Los seguidores de Belinda aguardan con ansias el estreno completo de “Cactus” el 31 de enero, que sigue sin aparecer en el canal de videos de la cantante.