Funeral de Daniel Bisogno: ¿dónde y cuándo despedirán al querido ‘Muñe’?

Daniel Bisogno murió este jueves 20 de febrero a los 51 años de edad, luego de una larga y complicada batalla por su salud.

La noticia fue confirmada por su amiga y compañera, Pati Chapoy a través de un mensaje en su cuenta en X: “Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”, escribió la periodista con una foto en la que se les puede ver juntos.

Así despedirán a Daniel Bisogno

El actor y conductor será cremado y sus cenizas serán llevadas a un homenaje en el Teatro Centro Cultural 2, ubicado en la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, a las 7:00 pm, según dieron a conocer en la cuenta de X de ‘Ventaneando’. Se espera la asistencia de sus seres queridos.

En ese teatro se presenta la obra ‘Lagunilla mi Barrio’, en la cual el conductor participaba, de hecho, recientemente anunció que pronto estaría de vuelta en escena para darle la bienvenida a Eduardo España, quien se incorporó a esta puesta en escena hace poco.

Historia de Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno Instagram @alexbbisogno

“Nuestro compañero Daniel Bisogno será cremado para posteriormente llevar sus cenizas a las 7:00 p.m. a un homenaje en el Teatro Centro Cultural 2 donde se presenta Lagunilla mi Barrio”, dice el mensaje compartido en redes por Ventaneando.

Hasta el momento se desconoce si asistirá su ex esposa, Cristina Riva Palacio, madre de la única hija de Daniel Bisogno, la pequeña Michaela de 8 años.

Nuestro compañero Daniel Bisogno será cremado para posteriormente llevar sus cenizas a las 7:00 p.m. a un homenaje en el Teatro Centro Cultural 2 donde se presenta Lagunilla mi Barrio. 🕊️ pic.twitter.com/68QW2ffN2E — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 21, 2025

La misa para Daniel Bisogno

También a través de redes sociales, se informó que se llevará a cabo una misa para pedir por el descanso de Daniel Bisogno este viernes 21 de febrero a las 10:00 am.

Asimismo, en Ventaneando, programa del que Daniel Bisogno formó parte por más de 20 años, anunciaron que le rendirán un homenaje a su fallecido compañero este viernes a las 12:00 pm.

Se llevará a cabo una misa para pedir por el eterno descanso de Daniel Bisogno. 🕊️📺✨ #QEPDDanielBisogno pic.twitter.com/sJrsOhhu5h — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 21, 2025

¿De qué murió Daniel Bisogno?

La causa oficial de la muerte de Daniel Bisogno fue una falla multiorgánica que derivó de infecciones en las vías biliares y complicaciones hepáticas.

Los médicos del Hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, estuvieron valorando la posibilidad de realizarle un nuevo trasplante de hígado y riñones, pero Daniel Bisogno sufrió un grave deterioro que le impidió resistir otro procedimiento de alto riesgo.

Los problemas de salud de Daniel Bisogno

El pasado 12 de febrero, Daniel Bisogno fue ingresado a terapia intensiva a raíz de una infección bacteriana en las vías biliares. De acuerdo con su círculo cercano, esta infección desencadenó una falla multiorgánica.

Sin embargo, su crisis de salud comenzó desde mayo de 2023, cuando fue hospitalizado de emergencia luego de que se le reventaron algunas várices del esófago.

En octubre de ese mismo año, el periodista volvió al hospital y se sometió a una cirugía para retirarse la vesícula, aunque él aclaró en redes sociales que, en ese momento, su situación no era crítica.

A principios de febrero de 2024, Daniel Bisogno sufrió una infección pulmonar por la que fue intubado y estuvo en terapia intensiva alrededor de 25 días.

En 2024 estuvo en terapia intensiva e intubado debido a problemas hepáticos que lo llevaron a someterse a un trasplante de hígado el pasado septiembre, sin embargo, su condición no mejoró, pues poco después contrajo una bacteria, aunado a otras afectaciones internas como fluido en los pulmones.

Daniel Bisogno Instagram @bisognodaniel

El peor temor de Daniel Bisogno

En noviembre de 2023, luego de varios meses de atravesar por una grave crisis de salud que lo hizo ingresar al hospital varias veces, Daniel Bisogno le dio una entrevista a Yordi Rosado, donde reveló que su mayor temor era morir y dejar a su hija.

“Ella es lo que más amo en el mundo. Me fui [a la operación] con esa idea en la mente, ‘no me quiero morir, no es el momento, creo que sigo siendo una persona joven, no quiero dejar a mi niña’”, dijo el ex conductor de ‘Ventaneando’ en ese entonces.

Daniel Bisogno aseguró en múltiples ocasiones que Michaela era su principal motor para seguir luchando por su vida.

Desde el nacimiento de la pequeña el 26 de febrero de 2016, se convirtió en el centro de atención de su famoso padre, quien no paraba de demostrarle su amor a través de redes sociales.

“Daniel sigue en la lucha por su hija, por regresar a su trabajo, por sus amigos y porque ama vivir”, dijo Alex Bisogno en una entrevista con Venga la Alegría.