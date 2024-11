Galilea Montijo revela las novedades de su plan para convertirse en madre por segunda vez, a sus 51 años

Galilea Montijo desea convertirse en madre por segunda ocasión y reveló qué está haciendo, junto con su novio Isaac Moreno, para cumplir este sueño.

La conductora dijo en un encuentro con los medios que se siente completamente joven, sin embargo, su cuerpo ya no cuenta con algunas herramientas para lograr otro embarazo.

“Ahí estamos, ahí estamos, yo me sigo sintiendo de 30 pero mi cuerpo ya no, entonces nada... estamos en la búsqueda de las mejores opciones, desgraciadamente no hemos podido viajar porque encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando”, dijo la también actriz.

La famosa contó que su matriz sí es funcional, pero debido a una menopausia temprana, ya no tiene posibilidades de fecundar porque sus ovarios dejaron de responder, por lo que están en busca de un tratamiento que los ayude.

“Encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando, porque yo tengo matriz pero mi cuerpo ya hace varios años que tuve una menopausia muy temprana de hecho, muy muy temprana a los 47 años, entonces mi matriz funciona, lo que no me funciona son los ovarios entonces encontramos un laboratorio lo que no tenemos es tiempo”.

Galilea Montijo e Isaac Moreno Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo responde si le gustaría adoptar

La presentadora explicó que se trata de un proceso en el que se van descartando etapas, primero le gustaría ver otras opciones antes de pensar en adoptar.

“Pretendemos viajar a principios del próximo año... Adoptar me parece un acto de amor maravilloso, yo creo que vas por etapas, la etapa 1 son tratamientos, no puedes ok... etapa 2... vamos como quitando las opciones conforme pasa el tiempo... ahorita estoy en la de que yo puedo”.

Sin embargo, Galilea Montijo tiene claro que, aunque es algo que desea de verdad, si no ocurre es por algo y lo afrontará con la mejor actitud.

“Si no se puede por algo es, no me peleo con la vida, ni con la naturaleza ni mucho menos con Dios”, dijo ante la prensa.

¿Cómo se llama el hijo de Galilea Montijo?

La exreina de belleza tiene un hijo llamado Mateo, de 12 años de edad, fruto de su matrimonio con Fernando Reina Iglesias.

Por su parte, el modelo Isaac Moreno también tiene un hijo de 9 años.