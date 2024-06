Gena Rowlands, actriz de “Diario de una pasión”, tiene Alzheimer

Gena Rowlands, la actriz que da vida a la versión adulta de Allie en la cinta, fue diagnosticada con Alzheimer, igual que su personaje, así lo confirmó su hijo, el director de la película, Nick Cassavetes, quien aseguró que Gena está en fase de demencia y lleva 5 años con la enfermedad.

Cassavetes, el cineasta que llevó la desgarradora historia de amor de Allie y Noah, dio a conocer la noticia en una conversación con Entertainment Weekly, sobre el 20 aniversario de su película “The Notebook”.

“Conseguí que mi madre interpretara a la Allie mayor, y pasamos mucho tiempo hablando del Alzheimer y de querer ser auténticos con él, y ahora, desde hace cinco años tiene. Está en plena demencia, y es una locura: nosotros lo vivimos, ella lo interpretó y ahora nos toca a nosotros”, comentó sobre la situación de salud de la aclamada actriz nominada al Oscar en dos ocasiones y con numerosos créditos en cine y televisión.

En 2004, Gena Rowlands quien se retiró de la actuación a los 84 años de edad en 2014, declaró, “‘The Notebook’, fue especialmente dura porque interpreto a un personaje que tiene Alzheimer. Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que me hubiera animado a hacerla: es demasiado duro”.

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, “la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar, y es más común en los adultos mayores”.