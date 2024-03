Georgina Rodríguez se corona como la reina de los trends: este popular video suyo rompió el internet

Desde hace un par de años, quedó más que evidenciada la influencia mediática que tiene Georgina Rodríguez, aspecto que se ha reflejado especialmente en su presencia en redes sociales. En días pasados, la modelo y empresaria puso en evidencia la magnitud de la popularidad que posee gracias a un video de apenas 10 segundos.

Georgina Gio se posiciona como una de las personalidades con mayor relevancia en redes

Gracias a su peculiar personalidad y la forma en que retrata parte de su lujoso estilo de vida, Georgina Gio, nombre con el que suelen llamarla de cariño, se ha convertido en una influencer en toda la extensión de la palabra.

No en vano la empresaria es reconocida como la celebridad española con más seguidores en Instagram, plataforma en la que acumula 58.3 millones de followers, cifra que supera casi al doble a perfiles como el de Rosalía y Ester Expósito.

La fama de Georgina Rodríguez se ha expandido también a otros canales, como la televisión en streaming con el estreno de “Soy Georgina”, una serie de Netflix que retrata parte de su historia como modelo, emprendedora, madre y pareja.

El video de Georgina Rodríguez que superó los 100 millones de reproducciones en TikTok

Asimismo, la pareja sentimental de Cristiano Ronaldo ha conseguido poner en tendencia algunas de sus frases distintivas, las prácticas que sigue para atraer abundancia financiera, y hasta trends que son replicados por millones de internautas.

Tal como hizo recientemente en TikTok, donde Georgina Rodríguez rompió el internet con un singular video que encantó a sus fanáticos y le valió figurar entre los contenidos con índices únicos de reproducción.

Se trata de un clip en el que se ve a Georgina luciendo un vestido blanco mientras camina decidida hacia la cámara, todo esto al mismo tiempo que pronuncia la frase “I’m sorry, I don’t speak in english very good”, audio recopilado de una entrevista viral y fue mezclado para sonar en una velocidad alta.

Esta tendencia ha sido recreada millones de veces, sin embargo, la grabación de Rodríguez sigue siendo la número uno, con un total de 113.8 millones de reproducciones y varios miles más de interacciones, entre réplicas y comentarios.