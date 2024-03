¿Qué dijo Kate Middleton en el video donde explicó que tiene cáncer? El mensaje completo

Tras semanas de expectativas sobre el paradero de Kate Middleton, finalmente reapareció públicamente y dio una dura noticia respecto a su estado de salud. Mediante un mensaje de Instagram publicado en la cuenta oficial de su matrimonio con William, la princesa de Gales reveló que tiene cáncer y actualmente se encuentra en tratamientos de quimioterapia.

Además, envió calurosas palabras a quienes han estado al pendiente de ella y explicó los motivos de su ausencia las últimas semanas.

Kate Middleton revela que tiene cáncer: así recibió su diagnóstico

“Quise aprovechar esta oportunidad para dar las gracias personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por la comprensión mostrada mientras me recuperaba de la operación”

“Han sido un par de meses increíblemente duros para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado mucho, por lo que estoy muy agradecida”, inició Kate Middleton, profundizando un poco en cómo fueron estas semanas alejada de sus actividades públicas.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y, en aquel momento, se pensó que mi enfermedad no era cancerosa. La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron la presencia de cáncer. Mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento preventivo de quimioterapia, y ahora estoy en las primeras fases”, añadió la princesa de Gales, ahondando en las indicaciones que ha seguido para hacerle frente a esta enfermedad.

Kate Middleton explicó que el cáncer le fue detectado tras su cirugía abdominal a inicios de año Instagram

La princesa de Gales aclara su ausencia de los actos oficiales

Respecto al silencio que la familia real mantuvo durante las últimas semanas, Kate Middleton detalló que tanto ella como su esposo e hijos requirieron privacidad absoluta tras su diagnóstico de cáncer.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia”

“Como pueden imaginar, todo esto ha llevado tiempo. A mí me ha tomado tiempo recuperarme de una operación quirúrgica importante para empezar el tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una forma adecuada para ellos, y así poder tranquilizarles diciéndoles que voy a estar bien”, añadió la princesa de Gales, dejando claro que el bienestar de sus hijos es una de sus más grandes prioridades.

Asimiso, manifestó que Guillermo, su esposo, ha sido crucial en este proceso, pues le ha brindado toda la empatía que necesita.

“Como les he dicho a ellos, estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme; en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que me han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para los dos”, aseveró Kate sobre esta noticia que llega menos de dos meses después de que se informara que el rey Carlos padece cáncer.

La princesa de Gales pidió privacidad para ella y su familia Getty

Catalina pide privacidad y respeto para su familia

“Esperamos comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras termino mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha aportado una gran alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo”, mencionó Kate Middleton, haciendo énfasis en que volverá a sus actividades cotidianas cuando su salud se lo permita.

Finalmente, la princesa de Gales externó todo su apoyo y compasión a quienes comparten el mismo diagnóstico y al igual que ella, atraviesan por las quimioterapias, tratamiento que la mayoría de los casos resulta sumamente agotador física y mentalmente. “En estos momentos, también pienso en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. A todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, les ruego que no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, expresó.

Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no se ha posicionado respecto al comunicado de Kate Middleton, sin embargo, en días pasados, Gary Goldsmith, su tío, ventiló que la familia real estaba al pendiente de cada detalle referente a la salud de la princesa.