Revelan que Kate Middleton tiene cáncer: el video del anuncio

Kate Middleton, la Princesa de Gales, anunció este viernes que le han diagnosticado cáncer y que está recibiendo tratamiento de quimioterapia.

La noticia llega tras una intervención quirúrgica abdominal importante a la que se sometió en enero en la Clínica de Londres. Aunque la operación fue un éxito, los exámenes realizados posteriormente revelaron la presencia de cáncer, según explicó en un comunicado emitido a través de un video.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y, en aquel momento, se pensó que mi enfermedad no era cancerosa. La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron la presencia de cáncer. Mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento preventivo de quimioterapia, y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento”, reveló la princesa Kate Middleton.

¿Qué tipo de cáncer tiene Kate Middleton?

Middleton no reveló qué tipo de cáncer padece ni en qué etapa se encuentra. Sin embargo, mencionó que se siente “positiva” sobre su futuro y que está comprometida a continuar con su trabajo público.

La noticia del diagnóstico de Middleton ha conmocionado al Reino Unido y al mundo entero. La princesa es una figura muy querida por su labor humanitaria y su estilo elegante.

El Palacio de Kensington ha pedido a los medios de comunicación que respeten la privacidad de la familia real durante este tiempo difícil.

La propia princesa de Gales señaló lo siguiente en su mensaje: “Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras termino mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha aportado una gran alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo”.

Reacciones y apoyo a la princesa de Gales

La reacción global ante el anuncio hecho por la princesa de Gales ha sido unánime en apoyo, comprensión y solidaridad.

El primer ministro Rishi Sunak elogió su valentía, llamó al público a respetar su privacidad durante este tiempo, a la vez que habló duro contra aquellos que incitaron las teorías y especulaciones alrededor del estado de la princesa en redes y publicaciones.

Keir Starmer, líder de la oposición laborista, también ha compartido un mensaje en apoyo a la princesa, expresó lo difícil que supone para cualquier persona recibir una noticia así y mantener el ánimo para salir adelante, por lo que, instó a la población a respetar la privacidad de los príncipes.

Desde Estados Unidos, un país donde más mofa se hizo de las últimas especulaciones sobre el estado de la princesa, el presidente Joe Biden externó su tristeza ante la noticia y también pidió a la población respetar a los príncipes durante este difícil momento.