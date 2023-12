Gerard Piqué fue llevado al hospital de urgencia por una lesión en la cancha

El ex defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué nuevamente está dando de qué hablar y en esta ocasión no se trata de un tema relacionado con su ex Shakira, sino de su estado de salud.

Durante el pasado fin de semana, Gerard regresó a los terrenos de juego después de anunciar su retiro del fútbol hace más de un año. El padre de los hijos de Shakira participó en el “Ibainéfico”, evento organizado para recaudar fondos a causas sociales durante la temporada navideña.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="fr" dir="ltr">El hat-trick de Gerard Piqué 😍3️⃣ <a href="https://t.co/3cnqsWt0kL">pic.twitter.com/3cnqsWt0kL</a></p>— 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) <a href="

El hat-trick de Gerard Piqué 😍3️⃣ pic.twitter.com/3cnqsWt0kL — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) December 2, 2023

Gerard Piqué se puso la camiseta del equipo llamado “El Barrio”, y sorprendió a los presentes al anotar tres goles y mostrar su buen desempeño físico pese a su inactividad en el deporte. Sin embargo, después de su participación sufrió un problema de salud que lo obligó a ir al hospital para ser atendido.

El estado médico de Piqué fue revelado por Ibai Llanos, quien durante la transmisión de su evento desveló que el exjugador tenía un fuerte dolor y fue llevado de emergencia al médico.

Gerard dijo, “estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar”. Esto sucedio luego de las anotaciones de Gerard Piqué, cuando tuvo una pequeña caída en medio de la cancha. El español salió corriendo por la pelota y tras el perder el control, terminó cayendo al suelo.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">No hay penalty a Gerard Piqué 😂😂😂 <a href="https://twitter.com/hashtag/Ibainefico?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ibainefico</a> <a href="https://t.co/zMQMTdCiSY">pic.twitter.com/zMQMTdCiSY</a></p>— FCBSeny (@FCBseny) <a href="

Hasta el momento se desconocen más detalles del percance que sufrió el exdeportista durante el evento benefico de Ibai Llanos. Dicho partido fue transmido a través de la plataforma Twitch y varias figuras importantes participaron.