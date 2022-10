Germán Bracco nos cuenta todo sobre su primer protagónico en el cine

Platicamos con Germán Bracco sobre su primer protagónico en pantalla grande en la película Háblame de ti, en la que comparte créditos con Martín Saracho, Arcelia Ramírez, Julio Bracho y más.

Germán Bracco

Por Jorge Alférez

Fotos Cortesía

Fueron cerca de cuatro años los que Germán le dedicó al proyecto que este jueves 6 de octubre del 2022 llega a las salas de cine de todo el país. Sin embargo, el actor asegura que ha sido uno de los mejores proyectos, y el tener la oportunidad de construir un personaje y prepararse durante tanto tiempo, es una oportunidad que no siempre se presenta y que agradece haber tenido. “Darle tanto tiempo a un personaje para construirlo poco a poco es un privilegio súper grande pues no siempre se puede trabajar así”.

Cuéntanos acerca de Háblame de ti.

Cuenta la historia de Chava, un adolescente de 17 años que al principio se muestra que lleva una vida cómoda y tranquila, más adelante comienza a recibir unos mensajes de una admiradora secreta y es a partir de estos que emprende un viaje para romper con ideales familiares y sociales que creía estaban bien. Eso lo lleva a cambiar, a madurar y a tomar decisiones más libremente. Así es como conoce a Carlos, un chico de su prepa ante el cual se siente atraído.

¿Podemos hablar de una historia romántica?

La historia respeta todos los elementos del género coming-of-age, que es el viaje de un personaje que lo hace cambiar, madurar y aprender. Háblame de ti es una historia de amor.

¿Qué significa para ti el poder contar una historia como esta y darle voz a un personaje LGBT?

Para mí es un privilegio y estoy sumamente agradecido de poder contar esta historia. A pesar de que tiene una temática LGBT, es una película de amor. Para mí, poder contar una historia que vaya más allá del paradigma o el tabú, y que se hable de lo que se tiene que hablar con total libertad y mucho amor, es sumamente especial. También habla de la familia y las decisiones de identidad sexual, todo bajo un ideal del amor en toda su expresión.

¿A quién va dirigida la película?

Si nos enfocamos más allá del tabú, creo que es una historia que deben ver las familias completas.

¿Cómo fue para ti volver a la adolescencia al darle vida a un joven de 17 años?

Hubo mucho análisis y convivencia con niños de la edad, pues aunque no me siento tan lejano, hoy hay siete años de diferencia. A mí me gusta mucho la psicología, actualmente estudio la carrera en la UNAM, ante ello, me gusta basarme en perfiles psicológicos, para ver las diversas circunstancias y contar la historia de una forma más certeza. Fue increíble volver a conectar con ciertas emociones que uno experimenta durante la adolescencia.

Háblame de ti llega a la pantalla grande este 6 de octubre del 2022. El elenco lo conforman Martín Saracho, Arcelia Ramírez, Julio Bracho, Isidora Vives y más.

Además, Germán volverá a las tablas del teatro con Conejo blanco, conejo rojo, con una única participación -por el formato del proyecto- el próximo 26 de octubre.

