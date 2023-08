Guía definitiva: 7 lecciones que te volverán un experto en whisky

Con notas al paladar que van desde el dulce y afrutado hasta el ahumado y especiado, el sabor del whisky puede ser complejo y diverso. Una experiencia que se ha ido añejando para perfeccionarse y para que la puedas disfrutar al máximo, recopilamos las recomendaciones de los expertos en esta guía definitiva.

Aunque la tradición del whisky se remonta a siglos atrás. En Escocia, por ejemplo, la producción de whisky nos sitúa al menos al siglo XV, mientras que en Irlanda, se sabe que el destilado de grano se producía en monasterios y granjas irlandesas desde al menos el siglo XII. El placer de disfrutar una buena copa, nos trae el presente.

Lo puedes disfrutar sólo, con hielo, como parte de cócteles o como parte de una experiencia única en la destilería de Glenmorangie, donde conocerás a los Destiladores de Tain, hombres y mujeres que poseen habilidades construidas durante generaciones en el arte de extraer lo mejor de la malta.

Imagina poder recorrer la destilería fundada por el granjero William Matheson y su esposa, Anne, abierta desde 1843. Ahí podrás sumergirte en la historia, admirar las barricas de bourbon donde el whisky se suaviza con el paso del tiempo y percibir los aromas afrutados que emergen de los licores más ligeros a más añejos. Toda una experiencia para los sentidos que termina con una espectacular degustación.

Suena increíble, ¿no? Pues para darte una probada, recopilamos consejos de expertos. Las características de un buen whisky son:

1) Origen

Este punto es importante porque, de acuerdo al país de origen, será su sabor y estilo. Si bien algunos de los principales productores se ubican en Escocia, Irlanda, Estados Unidos y Japón, los fabricantes de whisky de Glenmorangie han estado perfeccionando su oficio durante más de 175 años, creando una bebida de espíritu delicado y afrutado.

2) Tipo

No todos son iguales. Existen diferentes tipos, entre los que destacan el escocés (single malt, blend), el irlandés, el bourbon, el rye, por sólo mencionar los principales.

Cada tipo tiene características específicas que los distinguen, debido a los ingredientes utilizados y los métodos de producción. Los fabricantes de whisky de Glenmorangie utilizan una imaginación infinita y cinco ingredientes clave (madera, agua, cebada, levadura y tiempo) para idear deliciosos whiskies de malta.

3) Aroma

Además de su color con notas ámbar, lo primero que notarás es su aroma atractivo y distintivo. Entre sus notas características destacan olores a frutas, especias, caramelo y madera.

Para crear un espíritu delicado y afrutado, en Glenmorangie se emplean alambiques tan altos como una jirafa, lo que permite obtener una bebida con más sabor y aroma.

Getty Images

4) Sabor

¡Llegó el momento esperado! El primer sorbo. El sabor de un buen whisky debe ser equilibrado y complejo. Puedes notar sabores dulces, ahumados, especiados o afrutados, dependiendo del tipo y la destilería.

Actualmente, en Glenmorangie, bajo las instrucciones del Director de Creación de Whisky, el Dr. Bill Lumsden, el equipo tiene la misión de traer nuevos sabores y posibilidades al mundo del whisky de malta.

5) Crianza

La edad y el proceso de crianza son dos factores a considerar, pues pueden afectar su calidad y sabor del whisky. Las características de las barricas empleadas, repercuten en la profundidad de sabor.

Por eso, algunos whiskies pueden ser sometidos a un último periodo de envejecimiento en barricas especiales, lo que le agrega más complejidad y sabores adicionales. Para dejar más espacio al sabor y aroma, Glenmorangie emplea las mejores y más finas barricas del mundo con el fin de brindar excelencia en su bebida.

6) Premios y reconocimientos

Por último, toma en cuenta la reputación y los premios obtenidos por una destilería o una botella específica. Como los Whisky´s Awards Flavours, quienes reconocieron a Glenmorangie. En respuesta, la casa lanzó un nuevo diseño, con nuevas botellas elegantes y coloridas que reflejan el carácter único de su contenido (el cual prevalece intacto).

Al transformar el envase de sus principales Single Malts, The Original, The Lasanta y The Quinta Ruban, Glenmorangie rinde un homenaje a los maravillosos y complejos sabores de un buen whisky.

7) El momento

Porque no sólo importa el qué, sino el cuándo y con quién. La nueva campaña de Glenmorangie transmite siete experiencias cotidianas.

Desde un viaje de campamento hasta una escena de baño, las escenas de la campaña son una invitación abierta a sumergirse en el mundo de Glenmorangie y disfrutar de momentos maravillosos.

Al final, como todo en la vida, el gusto es personal y eso también juega un papel importante en la apreciación de un buen whisky.