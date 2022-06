Gwyneth Paltrow y Brad Pitt recuerdan su noviazgo después de 20 años

Los actores de Hollywood, Gwyneth Paltrow y Brad Pitt, estuvieron comprometidos y a punto de casarse hace más de 20 años.

La ex pareja se reencontró en una entrevista y recordaron el tiempo que pasaron juntos. A pesar de que ha pasado un largo tiempo que se separaron, hicieron notar que aún existe química entre ellos, aunque actualmente, Paltrow es una mujer felizmente casada y Pitt, aunque se divorció de Angelina Jolie, aseguró que sigue sintiendo un cariño muy fuerte por la actriz, aunque solamente se trata de amistad por todo lo que vivieron juntos cuando eran pareja.

“Es maravilloso tenerte como amiga ahora, te amo”, confesó en actor durante la entrevista en la que ambos reflexionaron sobre su pasada relación, que incluso aprobó el padre de Paltrow. “Nunca olvidaré cuando estábamos comprometidos y él vino a mí un día, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: ‘sabes, nunca me di cuenta de lo que quieren decir cuando estás ganando un hijo. Como, estoy ganando un hijo”, reveló la actriz sobre su difunto padre, quien estaba feliz de tener a Pitt como yerno aunque no fue así.

“Correcto”, dijo Brad con una sonrisa, “Oh hombre, todo sale bien, ¿no?”, agregó, mientras que la intérprete bromeó y expresó, “Si, lo hace. Finalmente encontré al Brad con el que se suponía que me casaría. Solo me tomó 20 años”.

