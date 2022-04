“Hablaré de ello y será serio”, Chris Rock habla tras la bofetada de Will Smith

El comediante Chris Rock rompió el silencio luego de que el actor Will Smith le dio una bofetada durante la ceremonia de los premios Oscar 2022, por el desafortunado comentario que hizo sobre su esposa.

Por Diana Laura Sánchez

En un show de stand up en Boston, Chris Rock se pronunció sobre la bofetada que el actor Will Smith- quien ganó la estatuilla dorada a Mejor Actor- le propinó en plena entrega de los galardones.

“Todavía estoy procesando lo ocurrido”, dijo Chris sin dar más detalles de su sentir, luego de la agresión física que cometió Will en contra de él por “hacer un chiste” en público sobre su esposa Jada Pinkett Smith, quien padece alopecia.

Te puede interesar: ¿POR QUÉ SE RAPÓ JADA PINKETT, LA ESPOSA DE WILL SMITH?

De acuerdo con Varity, Rock inició su actuación en Estados Unidos, expresando que no tenía mucho que decir sobre el incidente del pasado domingo. “Si vinieron a oír eso, tengo un show completo que escribí antes de este fin de semana… En algún momento hablaré sobre esa mi… y será serio y gracioso…”, comentó.

Por otro lado, se dio a conocer que Smith se negó a retirarse de la ceremonia después del incidente que se volvió viral y sorprendió al público la noche de la entrega de los Oscar 2022 en el Dolby Theatre en Los Ángeles.

Te puede interesar: ¿POR QUÉ WILL SMITH GOLPEÓ A CHRIS ROCK EN LOS PREMIOS OSCAR 2022?

La Academia dijo en un comunicado, “Nos gustaría aclarar que se le pidió al señor Smith que dejara la ceremonia y se negó, pero también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de forma diferente”.

Además de condenar la bofetada, la Academia informó que habrá consecuencias y las darán a conocer próximamente.

Cabe destacar que antes de este suceso, la pareja mantenía una amistad con el cómico y presentador, Chris Rock.

Will se disculpa…

Posteriormente a lo sucedido, Will ofreció disculpas en sus redes sociales y dijo que la broma de Chris sobre la condición de su esposa fue “demasiado y reaccionó emocionalmente”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable”, agregó.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoque. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, afirmó.

Asimismo, se disculpó con la Academia, los productores del programa, los asistentes y el público. “Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros…”, finalizó.

Te puede interesar: EL ACTOR WILL SMITH FUE TESTIGO DE CÓMO SU PADRE MALTRATABA A SU MADRE