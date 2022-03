¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock en los premios Oscar 2022?

Hoy en la gala de los premios Oscar 2022, el actor Will Smith golpeó al comediante Chris Rock, luego de que hizo un desafortunado comentario sobre su esposa.

En plena ceremonia, minutos antes de que Chris Rock entregara el premio a Mejor Documental, se le ocurrió “bromear” sobre la esposa de Will Smith, lo que provocó inmediatamente la reacción del actor que “defendió” a Jada Pinkett Smith del desafortunado comentario de Chris.

El famoso se levantó de su lugar y subió al escenario del Dolby Theatre donde le soltó un golpe al comediante. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, dijo furioso Will.

Más adelante, Smith recibió el galardón a Mejor Actor – por su protagónico en “King Ricard”- y sin poder contener el llanto, pidió disculpas a la Academia y a los presentes por lo sucedido y expresó, “King Richard fue un hombre que siempre protegió a su familia. Quiero pedir disculpas a la Academia, y a todos los nominados. Es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio, no se trata de eso, se trata de darle luz a las personas. El arte imita la vida, me vi como el padre loco, como le decía a Ricard, pero el amor te lleva a hacer cosas locas”, y agregó entre risas, “Espero que la Academia me vuelva a invitar”.

En tanto, el protagonista de “En busca de la felicidad“, no ofreció disculpas a Chris tras darle una bofetada y dijo:

“En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto y debes sonreír y hacer como que todo está bien”, sostuvo.

Desde luego que, los presentes de la ceremonia vivieron un momento de tensión e inmediatamente en redes sociales los internautas reprobaron la acción violenta del famoso.

¿Qué dijo Chris Rock sobre la esposa de Will Smith?

La esposa de Will reveló a finales del 2021 que padece alopecia y desde hace años que ha lidiado con la perdida de su cabello.

En tanto, Smith enfureció cuando Chris comparó el look de Jada, con el de Demi Moree en la cinta “G.I Jane”, donde su personaje se rapa completamente.