¡Habrá boda! Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometieron

El músico Machine Gun Kelly, le pidió matrimonio a Megan Fox con un anillo muy especial.

Por Diana Laura Sánchez

Ambos dieron a conocer la feliz noticia en sus redes sociales, la actriz y modelo estadounidense Megan Fox, compartió un video del emotivo momento en el que el rapero se arrodilló ante ella para pedirle matrimonio y colocarle el anillo de compromiso que posee un significado muy especial para ellos.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol, pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requería de nosotros pero embriagados de amor, y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé, me pidió que me casará con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que seguirán, dije que sí… “, escribió Megan en el pie del post.

El anillo con un significado especial

Por su parte, Machine publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que mostró el hermoso anillo de compromiso que mandó a hacer especialmente para su prometida.

“Sí, en esta vida y en todas las vidas. Bajo las mismas ramas bajo las que nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante ( mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma… formando el oscuro corazón que es nuestro amor”, expresó el prometido de Megan.

Los futuros esposo se conocieron en la película Midnight In The Switchgrass en marzo de 2020, hicieron click y empezaron a salir. En ese mismo año, Megan protagonizó el video musical de Bloody Valentine del rapero y fue cuando comenzaron los rumores de su relación.

