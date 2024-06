Hermano de Ángela Aguilar habla del romance de la cantante con Nodal

Emiliano, el hermano mayor de Ángela Aguilar habló en entrevista con “El gordo y la flaca”, donde opinó sobre el polémico noviazgo de la cantante con el intérprete de regional mexicano.

“A mi hermana le deseo lo mejor. Yo no tengo que ver con esto, estoy muy enfocado en lo mío. Le deseo lo mejor y le deseo que esté bien”, dijo el cantante y agregó que no tiene relación con Christian Nodal.

“Con Nodal yo nunca he hablado. Nunca he tenido ni una palabra con Nodal. Es más, yo la primera vez que lo conocí fue hace mucho, cuando empezaba a abrir los shows para mi papá, pero desde ese entonces yo nunca he hablado con él”, declaró sobre el novio de Ángela Aguilar.

El hijo de Pepe Aguilar no descartó hacer una colaboración con Cazzu, la ex de su ahora cuñado, ya que a diferencia del resto de su familia, Emiliano está completamente enfocado en los géneros urbanos, especialmente en el rap, género que comparte con la argentina Cazzu, por lo que dijo que le gustaría compartir el escenario con ella en algún momento.

“Tiene buena música, no lo voy a negar; rapea bien, no voy a negar que sí, pero... les deseo lo mejor”.